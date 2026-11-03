Quién era Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife que murió tras un rodillazo en pleno partido

El jugador de 30 años sufrió un paro cardiorrespiratorio tras un impacto con el arquero rival. Era padre de una nena de cuatro meses.

El fútbol español está de luto . Jesús de Miguel Alameda , delantero del CD Tenerife e ídolo reciente de la afición chicharrera, murió este martes a los 30 años en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, pocas horas después de sufrir un paro cardiorrespiratorio en pleno partido.

Era conocido en el ambiente como " Demi ", medía 1,90 metros y era zurdo. Dejó a su compañera María y a su hija Carla, nacida a fines de junio de 2025. Las dos estaban en las tribunas del estadio Heliodoro Rodríguez López cuando ocurrió el accidente.

Todo ocurrió en el tiempo de descuento del partido entre Tenerife y el FC Andorra, correspondiente a la Segunda División de España . El arquero rival, Jesús Owono , salió a cortar un balón dividido cerca del centro del campo y chocó de frente contra De Miguel. El impacto en el pecho del delantero fue brutal. El jugador cayó al suelo y no se levantó.

El personal médico actuó de inmediato sobre el césped y logró estabilizarlo tras varios minutos de atención. De Miguel fue trasladado de urgencia al hospital, donde quedó internado. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, falleció este martes sin poder recuperarse del golpe y sus consecuencias.

El episodio recordó otros casos trágicos del fútbol mundial en los que jugadores sufrieron paros cardíacos durante partidos, como el del danés Christian Eriksen en la Eurocopa 2020, quien sobrevivió gracias a una intervención inmediata. En el caso de De Miguel, el impacto físico fue el detonante del colapso.

Una familia recién formada

Nacido en Madrid el 21 de septiembre de 1996, Jesús de Miguel había construido su vida familiar en paralelo a su carrera. Su pareja, María, lo acompañó en cada cambio de ciudad que impuso el fútbol.

En el verano de 2025, cuando se incorporó al Tenerife, la familia entera se mudó a la isla. El CD Castellón había celebrado públicamente, a fines de junio de ese año, el nacimiento de la pequeña Carla con un mensaje en sus redes sociales.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) expresó su "profundo dolor" por la muerte del delantero y señaló que su ausencia deja "un enorme vacío" entre quienes compartieron con él la pasión por el fútbol y su compromiso con los derechos de sus colegas.

54 goles y un récord en el Tenerife

Jesús De Miguel llegó al fútbol profesional por el camino largo. Se formó en las inferiores de Lugo Fuenlabrada y del CD Leganés, donde también jugó en el filial. Luego pasó por el Internacional de Madrid —con el que logró un ascenso a Segunda B— y el CF Fuenlabrada, antes de llegar a los Unionistas de Salamanca entre 2021 y 2023.

Su gran explosión llegó en el CD Castellón, donde marcó 25 goles en tres temporadas y se convirtió en el máximo goleador de su grupo en la Primera Federación con 16 tantos en su última temporada, siendo pieza clave en el ascenso del club a Segunda División.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.



No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b — CD Tenerife (@CDTOficial) November 3, 2026

Esa actuación le valió el salto al CD Tenerife en julio de 2025, con contrato hasta 2028. Y lo que hizo allí fue inmediato: seis goles en sus primeros cinco partidos oficiales, una marca que ningún delantero había logrado en los 103 años de historia del club, según el diario Marca. Con 54 goles en toda su carrera, "Demi" había encontrado en las Islas Canarias el lugar donde proyectarse como uno de los delanteros más prometedores de la segunda categoría española.

Tenía 30 años, un equipo que lo adoraba y una hija de cuatro meses. El fútbol perdió esta semana a uno de los suyos de la peor manera posible.