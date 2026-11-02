Con los cruces confirmados en la Primera Nacional, cuáles son los clubes que pueden ascender a Primera División.

Este lunes quedaron definidos los cruces del Reducido de la Primera Nacional 2026 y se confirmaron de esa manera a los 14 equipos que competirán por el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027 . Recordemos que el primer ascenso, y campeón de la categoría, se definirá a través de la gran final que protagonizarán Godoy Cruz y Tristán Suárez .

Justamente, el Tomba y el Lechero, conocieron su suerte el fin de semana, cuando se aseguraron un lugar en la definición. Lideraron las zonas A y B, respectivamente, y jugarán la final por el título y el primer boleto a la élite del fútbol argentino en un estadio neutral y a designar. El perdedor, se incorporará al Reducido en los cuartos de final junto a los siete equipos que superen los octavos de final. Esta instancia la afrontarán los que se ubicaron entre el segundo y octavo lugar de cada uno de los grupos.

Los equipos que accedieron al repechaje desde el Grupo A son Ferro, Deportivo Morón, Deportivo Madryn, Colón, Almirante Brown, Ciudad de Bolívar y Estudiantes de Buenos Aires . Desde el grupo B se metieron en octavos Atlanta, Temperley, Gimnasia de Jujuy, Midland, Deportivo Maipú, Colegiales y Gimnasia y Tiro de Salta .

Los cruces del Reducido

Ferro vs. Gimnasia y Tiro de Salta

Deportivo Morón vs. Colegiales

Deportivo Madryn vs. Deportivo Maipú

Colón vs. Midland

Gimnasia de Jujuy vs. Almirante Brown

Temperley v. Ciudad de Bolívar

Atlanta vs. Estudiantes de Buenos Aires

*se juega a partido único con ventaja deportiva para el local. Es decir, que ante igualdad, el que pasa es el anfitrión.

Cuándo se juegan los cruces de la Primera Nacional 2026

Tanto la final por el primer ascenso como los octavos de final del Reducido están programados para disputarse el sábado 14 de noviembre; a la vez que en la semana siguiente se disputarán los cuartos de final (aquí se suma el perdedor de la definición entre Godoy Cruz y Tristán Suárez).

Las semifinales serían en los primeros días de diciembre y la final por el segundo ascenso sería el fin de semana del 12. Para ese día también está prevista la final del Torneo Clausura 2026 de Primera División. Recordemos que los encuentros de la Primera Nacional no tiene televisación y solo se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma LPF Play. El sitio fue gratuito, pero ahora requiere una suscripción activa de $15.000 para poder acceder al contenido.

Cuales son los clubes que descendieron de la Primera Nacional 2026

Una vez más, fueron cuatro los equipos que descendieron de la Primera Nacional 2026, siendo dos por cada zona. En la A, descendieron a la Primera B Metropolitana, Acassuso, que había ascendido el año pasado y también había contado con un buen arranque de campeonato en este 2026, y San Miguel.

Mientras que en la Zona B, fechas atrás había descendido al Federal A, Güemes de Santiago del Estero. Este lunes, por su parte, se confirmó el descenso de Nueva Chicago a la Primera B Metropolitana tras perder un mano a mano directo con Chacarita, mientras que Patronato salvó la categoría al igualar sin goles en su visita a Atlético Rafaela.