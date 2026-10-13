Federico Beligoy respaldó a Lamolina tras su polémico arbitraje y criticó al periodismo

El director nacional de arbitraje emitió un comunicado defendiendo la decisión del juez principal en el partido entre All Boys y Godoy Cruz.

La Dirección Nacional de Arbitraje emitió un comunicado firmado por su director, Federico Beligoy , donde ratificó y defendió la decisión del juez del partido entre All Boys y Godoy Cruz, Nicolás Lamolina , que terminó en la polémica de la fecha en la Primera Nacional.

Lamolina sancionó penal a favor del equipo mendocino por una presunta infracción de Iván Zafarana sobre Axel Rodríguez. Indignados por la determinación, los futbolistas del local rodearon a la autoridad y le exhibieron la repetición de la jugada desde un dispositivo móvil para evidenciar que el contacto había sido fuera del área grande.

Tras un parate de más de veinte minutos por estos incidentes, el juez principal decidió revertir su decisión inicial y marcar tiro libre para Godoy Cruz, lo que generó indignación en los visitantes y una dura crítica del periodismo.

El comunicado de Beligoy respaldando a Lamolina

"Ante los hechos sucedidos que son de público conocimiento, en el minuto 87, el árbitro principal, Nicolás Lamolina, sancionó erróneamente un tiro penal a favor de la visita — Godoy Cruz —", comienza el comunicado de la Dirección Arbitral.

BELIGOY RESPALDÓ A LAMOLINA TRAS EL ESCÁNDALO EN ALL BOYS-GODOY CRUZ



El director nacional de Arbitraje publicó un comunicado en el que reconoció que el juez cobró erróneamente un penal a favor del Tomba, pero aseguró que la decisión de revertirlo fue por indicación de su… pic.twitter.com/99vgLEqOPL — Diario Olé (@DiarioOle) October 13, 2026

Con respecto a la decisión de no sancionar el penal tras el parate de veinte minutos, Beligoy explicó: "El asistente 1, Agustín Méndez, y desde su inmejorable posición, le comunicó que la falta existió pero la misma se produjo fuera del área".

Además, el director nacional de arbitraje le pegó fuerte al periodismo: "Queda expresamente manifiesto el rechazo a las diferentes versiones periodísticas que aducían la resolución de la mencionada jugada a través de dispositivos celulares o cualquier otra información externa a la mencionada en el comunicado".

Las declaraciones de Lamolina sobre el incidente en la Primera Nacional

El mismo Lamolina brindó una entrevista para explicar lo sucedido, negando que haya decidido por la imagen del celular: "Si llegaba a aparecer mirando el celular, todo el mundo podía pensar que mi decisión iba a ser revocada o modificada por esa situación".

"JAMÁS PENSÉ QUE ALGUIEN PODÍA ENTRAR CON UN CELULAR A PERSUADIRME"



Nicolás Lamolina y la polémica en All Boys - Godoy Cruz por la vuelta atrás en un penal sancionado para el Tomba, con @pablolamedica en La Noche de TyC Sports. pic.twitter.com/HZlwmsVwNE — TyC Sports (@TyCSports) October 13, 2026

Con respecto al tumulto que se armó tras la sanción del penal, comentó: "Lo único que quería era hablar con mi compañero, con mi asistente, el cual me iba a mencionar que, para él, era fuera del área y que, con su perspectiva, yo necesito —debo— acompañar porque es mucho mejor que la mía, teniendo en cuenta que yo vengo detrás de los jugadores; él tiene una posición de privilegio adentro y afuera del área. Después se presentó esa situación en la cual ingresó una persona que tuvimos que identificar con la policía".

Por último, describió cómo determinó que la primera decisión debía ser revocada: "Una vez que logramos recomponer el tema, era tener esa comunicación que yo necesitaba con él. ¿Qué tan convencido estaba de lo que había visto? Más allá de que terminan los dos incluso sobre la línea de adentro, que en el momento del contacto él lo visualiza fuera. Obviamente, entendiendo desde el punto de vista del trabajo en equipo y las perspectivas de cada uno, confió en lo que él dijo y reanudamos con tiro libre".