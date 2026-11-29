El defensor marcó el gol de la victoria sobre Instituto, pero después del partido se mostró enojado y volvió a meter "guardia alta".

River consiguió el pasaje a las semifinales del Torneo Clausura después de vencer 1-0 a Instituto en Córdoba , pero la victoria no alcanzó para apagar la bronca de Gonzalo Montiel . El defensor, autor del único gol de la noche, volvió a cuestionar el arbitraje y reclamó por otras infracciones que, según su mirada, Nazareno Arasa debió sancionar.

El dato llamativo es que el Millonario tuvo dos penales a favor durante el encuentro, aunque no pudo aprovechar ninguno. Sebastián Driussi ejecutó el primero y estrelló su remate contra el palo, mientras que Thiago Almada se hizo cargo del segundo y encontró una buena respuesta del arquero Marcos Ledesma.

Sin embargo, para Montiel hubo más situaciones que merecieron la atención del árbitro. "Me voy enojado porque creo que se vieron faltas muy claras, hubo penales que no se cobraron, rojas que no se sacaron, como la patada a Seba (Driussi), que terminó saliendo en el entretiempo. Me voy con bronca por ese sentido, hubo polémica otra vez", expresó después del partido.

La referencia a Driussi tuvo que ver con una infracción de Fernando Alarcón sobre el delantero, que recibió una fuerte patada y no pudo continuar en el segundo tiempo. El defensor de River entendió que esa acción merecía una sanción disciplinaria más severa.

La queja volvió a poner al arbitraje en el centro de la escena, incluso después de un resultado favorable para el equipo de Leonardo Ponzio. River había conseguido el objetivo deportivo, pero el defensor no ocultó su disconformidad con algunas decisiones de Arasa.

Toda mención de la cuestión arbitral por parte del Millo se da en el marco del enfrentamiento que mantienen los dirigentes del club con la AFA.

“ME VOY CON BRONCA PORQUE HUBO POLÉMICAS OTRA VEZ” Gonzalo Montiel mostró su descontento a pesar del triunfo de River vs. Instituto. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/q01OH5gpvF — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026

Montiel explicó por qué no pateó los penales

El lateral también fue consultado por su ausencia en las dos ejecuciones desde los doce pasos. Con un muy buen registro personal en esa especialidad, Montiel explicó que los encargados de patear fueron Driussi y Almada porque ambos se sentían con confianza.

"Me dijo Seba que estaba con confianza, después Thiaguito también estaba con confianza. Son cosas que se ven y pasan en el partido. Lo importante es que se ganó y estamos en semis", explicó.

Más allá de las protestas, Cachete valoró el rendimiento colectivo y destacó que River logró imponerse desde el juego, generó varias situaciones y mantuvo el arco en cero. El triunfo por 1-0, con su propio gol, le permitió al Millonario meterse entre los cuatro mejores del certamen.

Ahora tendrá un desafío importante frente a Independiente, al que recibirá en el Monumental por un lugar en la final. Montiel ya anticipó la expectativa por ese cruce: "Contento por jugar con nuestra gente en las semis. A Independiente lo estuvimos viendo, sabemos que va a ser complicado. Es un partido más que importante para nosotros".