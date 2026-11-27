Los participantes obtuvieron sus certificados en oficios y áreas consideradas estratégicas. "Hay que formarse en todos los rubros para poder conseguir trabajo", dijo el gobernador Rolando Figueroa.

Un total de 334 neuquinos recibieron sus certificados tras completar distintos trayectos formativos del programa Emplea Neuquén , una política pública que promueve la capacitación y la vinculación entre el Estado y el sector privado para ampliar las oportunidades de inserción laboral.

Se trata del acto formal de finalización de 15 cursos que estuvieron destinados a personas mayores de 18 años en situación de desempleo y con residencia permanente en la provincia.

Durante el acto, el gobernador Rolando Figueroa destacó la importancia de preparar a los trabajadores locales para que puedan ocupar los puestos que demanda el crecimiento de la provincia. “Las empresas venían con personal de otros lugares y nos decían que acá no había gente preparada. Por eso los neuquinos seguían sin oportunidades. Emplea Neuquén se focalizó en eso: en darle herramientas a nuestra gente para que pueda ocupar esos puestos de trabajo”, expresó.

Quiénes generan más empleos

El mandatario remarcó que la formación debe abarcar todas las actividades económicas y no solamente la industria hidrocarburífera. “El primero en generación de empleo es el comercio, el segundo es el gas y el petróleo, el tercero es la construcción y el cuarto es el turismo. Hay que formarse en todos los rubros para poder conseguir trabajo”, señaló. Además, alentó a los participantes a continuar capacitándose para acompañar el crecimiento económico y traducirlo en mejores condiciones de vida.

Sobre el panorama económico, Figueroa manifestó que “la economía de Neuquén se va a duplicar de acá al 2030. Si nos focalizamos en seguir generando condiciones, los ratios socioeconómicos van a seguir mejorando”.

Al respecto, el gobernador destacó que a empleadores que tomen mano de obra neuquina y compren a firmas locales “les vamos a bajar el impuesto a los ingresos brutos”. Esta iniciativa es monitoreada por el Registro Informático de Empleadores (RIDE) y consiste en un padrón digital que incluye los programas Compre Neuquino, Emplea Neuquén y Ley Kimun.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, destacó que Neuquén registra indicadores positivos de empleo en un contexto nacional complejo. “Desde que asumió la gestión, el empleo creció un 9,5%. Estamos fortaleciendo a nuestros neuquinos y neuquinas mediante la formación continua, en vinculación con el sector privado, para generar las condiciones que permitan que sean ustedes quienes ocupen esos espacios”, sostuvo.

En tanto, la subsecretaria de Promoción de Empleo y Formación Profesional, Julieta Cuevas, resaltó el alcance territorial de la iniciativa. “A través de esta política pública logramos desarrollar capacitaciones en 37 barrios de Neuquén capital. A fin de año realizaremos una segunda entrega de certificados que alcanzará a otras 400 personas”, anticipó.

Instituciones que participaron

La propuesta contó con la participación de instituciones de formación profesional y empresas. A través de convenios con Pan American Energy (PAE), el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y Shell Argentina, se fortaleció la formación vinculada a las demandas productivas. También participaron organizaciones y firmas que aportaron equipamiento, conocimientos técnicos e instalaciones para las prácticas profesionales.

El encuentro incluyó un reconocimiento a las instituciones y empresas que acompañaron el proceso formativo y un espacio de intercambio con los participantes.

Sobre los cursos

En el rubro industrial y de construcción participaron la Fundación Uocra con Soldador de alta presión y Smata con Pintura de carrocería. Por su parte, Worklift brindó el curso de Operario de autoelevadores e IFES dictó Auxiliar en topografía. La Fundación Potenciar estuvo a cargo de Auxiliar soldador SMAW junto con Arenador y pintura industrial.

En el área de salud y cuidados el instituto IFES dictó Auxiliar de farmacia y Secretariado médico, en tanto que el Instituto Séneca ofreció Auxiliar de cuidados y atención de las niñeces.

En administración y logística el Instituto Panamericano de Estudios Superiores (IPES) brindó Gestión de almacenes, logística y transporte además de Cajeros, facturación y medios de pago. Por su parte, el Centro de Empleados de Comercio estuvo a cargo de Atención al cliente.

Finalmente, en gastronomía y turismo participaron la Escuela de Cocineros Patagónicos con Cocina básica y minutas, la Fundación Potenciar con Cocina para hospitales y sanatorios y la Fundación de Estudios Patagónicos con la Diplomatura en servicios turísticos innovadores y sustentables.