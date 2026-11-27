Actualmente, los guardavidas trabajan de 14 a 20 en los tres balnearios habilitados. A partir del 1° de diciembre, cuando comience la temporada de verano, el horario se ampliará de 10 a 21 y la cobertura alcanzará toda la zona balnearia.

Sin embargo, el movimiento anticipado de personas en el río hizo que el municipio decidiera adelantar la instalación de un puesto de guardavidas en la Isla 132, uno de los sectores que concentra gran cantidad de visitantes y que todavía no cuenta con el dispositivo previsto para la temporada.

Por segunda jornada consecutiva, la ciudad de Neuquén fue la más calurosa del país , de acuerdo al ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ).

Con temperaturas por encima de los 35 grados, la capital provincial conservó el primer lugar de altas temperaturas a nivel nacional. Durante este viernes alcanzó los 36 grados mientras que durante el jueves, también lideró con temperaturas de 33,7 grados.

Ante este panoraman, a primera hora de la tarde, los neuquinos se volcaron a las zonas balnearias de los ríos Neuquén y Limay. Con reposeras, gorros, protectores e inflables para el agua, tanto grandes como chicos eligieron pasar las horas de calor extremo a la orilla del río.

La ola de calor comenzó este miércoles y, de acuerdo al pronóstico del SMN, se extenderá hasta el domingo inclusive con altas temperaturas que alcanzarán los 36 grados.

Maria Isabel Sanchez

Seguridad balnearia

El operativo de seguridad balenaria en la ciudad comenzó el pasado 15 de noviembre y aunque todavía funciona con el esquema de pretemporada, la demanda que se registra en las costas del Limay ya obligó a realizar modificaciones.

"Los balnearios ya están completos, cosa que nos sorprende porque estamos en noviembre. Esta ola de calor hay que atenderla", señaló el director de Seguridad Balnearia de la Municipalidad de Neuquén, Gabriel Rambado en declaraciones a LU5. E indiocó que este jueves recorrió distintos sectores de la costa para evaluar el funcionamiento del dispositivo y las necesidades de refuerzo de cara a las jornadas de altas temperaturas.

Maria Isabel Sanchez

Maria Isabel Sanchez

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