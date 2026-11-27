El negocio lleva casi 60 años decorando las casas de los neuquinos. La historia de un local que pasó por varias sedes y propietarios.

La Moderna, un reconocido negocio de tapicería y decoración , se sumó a la lista de comercios históricos de Neuquén capital . Aunque el emprendimiento pasó por distintos dueños, su premisa conitnuó inalterable: la atención personalizada y un servicio que se metió en los hogares neuquinos en forma de almohadones o un sillón.

Aunque La Moderna pasó por varias direcciones del centro neuquino, la placa que lo reconoce como comercio histórico se descubrió en su emplazamiento actual, en Alcorta 175, desde donde sigue ofreciendo sus servicios a los neuquinos que buscan renovar su hogar o decorar una casa nueva.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, visitó el local y descubrió una placa artesanal en la fachada del establecimiento junto a sus actuales propietarios, que llevan casi 40 años al frente del negocio y forjaron un vínculo estrecho con la ciudadanía neuquina.

“La Moderna acompañó el crecimiento de esta ciudad durante casi 60 años de nuestra historia. Es un comercio que, con 57 años de trayectoria, apuesta a la calidad, pero también al servicio que presta, y eso es muy importante”, expresó Pasqualini.

Además, destacó el vínculo que el negocio construyó con las familias neuquinas a lo largo de los años: “Cada vez que una familia tiene que elegir una cortina o tapizar un sillón, no se trata solamente de una venta, sino también del servicio y el acompañamiento. Todas las familias de la ciudad tienen algo de este comercio, que ha sido parte de casi 60 años de nuestra historia. Este reconocimiento es por seguir empujando y apostando por nuestra ciudad”.

Por su parte, Horacio Baggio, dueño de La Moderna, manifestó su emoción y agradecimiento por la distinción. “Fue una alegría enorme, un reconocimiento a tantos años. Vinimos acá con mi esposa y mis hijos en el año 86, contentos, chochos de estar en Neuquén. Vivir entre dos ríos, a 2.000 metros, es una bendición”, recordó.

Aunque son oriundos de Bahía Blanca, los Baggio eligen a Neuquén como su lugar en el mundo. "No extrañamos para nada", bromeó el comerciante. "Cuando extrañamos a algún familiar, vamos de visita, pero siempre que voy allá les digo a mis amigos de Bahía que vivir entre dos ríos es una bendición", aclaró.

Horacio explicó que sus hijos se dedican a la pesca y tienen un vínculo directo con la naturaleza que rodea a la capital. Entre ellos se cuenta el ejemplo de su hijo Francisco Baggio, que trabajó durante años como guardavidas y hoy es secretario de Medio Ambiente de la Municipalidad.

Un negocio con historia

La Moderna fue fundada en 1969. En 1984, el comercio fue adquirido por Jorge Huerta, quien continuó desarrollando la actividad comercial.

En el año 1989, sus actuales responsables se hicieron cargo del negocio, manteniendo su actividad hasta la actualidad. Desde 1990, el establecimiento funciona en su actual local comercial, luego de haber desarrollado su trayectoria en tres ubicaciones diferentes.

A lo largo de su trayectoria, Decoraciones La Moderna ha ofrecido una amplia variedad de productos y servicios, entre ellos cortinas tradicionales y roller, alfombras, pisos flotantes, retapizados de sillones y todo lo relacionado con la decoración de interiores.

"Tuvimos épocas muy buenas, otras no tanto y seguimos", dijo Horacio sobre las vicisitudes que afrontaron en casi cuatro décadas al frente de un comercio que, a fuerza de constancia, nunca cerró sus puertas a los neuquinos.

Por eso, el comerciante expresó su agradecimiento principal a los vecinos de Neuquén, que tienen un pedacito de La Moderna en sus hogares y la incluyeron, así, en su propia historia familiar.

“Estoy emocionado y agradecido a todo Neuquén”, cerró Baggio.