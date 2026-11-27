El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza para crear un servicio de bajo costo destinado a la disposición final de las mascotas. Cómo funciona.

El Concejo Deliberante de Neuquén aprobó la creación de un servicio público de cremación de animales , que busca ofrecer una alternativa segura para despedir a las mascotas de los neuquinos. Aunque aún resta conocer algunos detalles de la implementación, el proyecto prevé utilizar las instalaciones de los cementerios locales para cremar perros y gatos a bajo costo y ofrecer las cenizas a sus familias.

La iniciativa propuesta por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), fue aprobada en la última sesión del Deliberante y busca brindar "una alternativa pública, accesible, digna, segura y ambientalmente adecuada para la disposición final de los restos de animales no humanos de compañía".

La concejal Victoria Fernández, una de las impulsoras de la iniciativa, explicó que el servicio busca ofrecer no sólo una respuesta emocional a las familias que tienen que despedir a sus mascotas, sino también brindar una solución desde el punto de vista de la salubridad.

"Hay mucha gente que vive en edificios porque la ciudad ha crecido mucho", dijo en una entrevista con LU5, sobre los vecinos que viven en departamentos sin patio o espacio para enterrar a sus mascotas. Aclaró, además, que los entierros también tienen un impacto en el ambiente: "antes la práctica más difundida entre los que tienen mascotas era enterrarlos, pero eso tiene un riesgo tremendo para la contaminación y las napas".

Omar Novoa

A esa inquietud del Estado se suma el cambio en el rol que ocupan las mascotas para las familias de Neuquén. "Ya son un integrante más de la familia", dijo la concejal y aclaró: " Si bien la política de bienestar del Municipio acompaña distintas etapas de la vida de los animales, en la etapa final hay un punto de vista que lo aborda desde la salubridad, en el Deliberante queremos incorporar la parte más emocional que genera la pérdida de un animal".

Hasta hoy, existen pocas experiencias de cementerios públicos en municipios argentinos. "Hace muy poquito se hizo en ciudad de Buenos Aires, que se está empezando a implementar en el cementerio de la Chacarita", dijo Fernández.

Cómo funcionará la cremación de mascotas

La concejal aclaró que el proyecto busca brindar un servicio de cremación para las mascotas dentro de las instalaciones de los cementerios públicos de Neuquén: el cementerio Central y el del barrio Progreso.

"El Municipio ha invertido mucho en poner en condiciones el servicio de cremaciones y toda esa infraestructura", dijo y añadió: "A partir de haber podido consolidar esa infraestructura podemos empezar a hablar de ofrecer este nuevo servicio".

Sebastián Fariña Petersen

Según explicó, el objetivo es que las cremaciones de mascotas funcionen en el mismo complejo. "No pretendemos hacer algo por fuera sino instalarlos dentro de los cementerios, con equipamiento especial pero dentro del mismo sistema", detalló.

Desde el Concejo Deliberante detallaron cómo se implementarán los dos servicios de cremación, bajo dos modalidades. La individual, que incluye la entrega de las cenizas a la persona solicitante, en una urna básica biodegradable o en el recipiente que aporte y una colectiva, sin entrega de cenizas, que serán depositadas en el espacio que la autoridad de aplicación determine en la reglamentación.

"En todos los casos se emitirá un certificado de cremación", aclararon tras la publicación del proyecto de ordenanza.

Fernández aclaró que el servicio de cremación individual con devolución de cenizas tendrá un costo similar al que ya tiene el servicio de cremación de familiares humanos, mientras que la línea colectiva tendrá un costo más económico. "También pensamos en cómo dar facilidades desde la Municipalidad para afrontar el costo", afirmó.

Desde el Ejecutivo local aclararon que hoy Neuquén cuenta con tres hornos crematorios. Tras una fuerte inversión para el reacondicionamiento de los cementerios, aún resta habilitar el tercer horno para mejorar el servicio que ya ofrece la ciudad.

Para sumar esta nueva prestación destinada a los animales, también hace falta adquirir equipamiento especial para este tipo de cremación, de acuerdo a las normativas ambientales. Por eso, hasta ahora no se conoce una fecha oficial para el comienzo de este servicio.