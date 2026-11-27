La cooperativa neuquina participó de una jornada de trabajo junto a representantes del cooperativismo, el mutualismo y la educación. Marcelo Severini asumió la vicepresidencia segunda de la Fundación que impulsa la iniciativa.

Este jueves 26 de noviembre, la Sede Central de CALF fue escenario de la segunda jornada “Diálogos de Conocimiento: Economía Solidaria, Desarrollo Local y Educación Superior”, un encuentro de relevancia institucional que reunió a representantes del cooperativismo, el mutualismo y la educación, tanto de manera presencial como virtual, para avanzar en la construcción de un proyecto educativo de alcance nacional.

Por la mañana se desarrolló una reunión del Consejo de Administración de la Fundación Pedagógica Cooperativista y Mutualista Suramericana (FPCMS), en el marco del proyecto de la Universidad Cooperativa y Mutual Argentina (UCMA) , una iniciativa que busca generar nuevas oportunidades de formación superior, promover el conocimiento y fortalecer el aporte de las organizaciones de la economía social al desarrollo de las comunidades.

En la actividad participó el presidente de CALF, Marcelo Severini, acompañado por integrantes del Consejo de Administración. Por parte de la Fundación, lo hicieron su presidente José Fernández y Nahum Mirad , secretario académico. En tanto, por la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), participó Germán Montenegro, entre otros representantes de las distintas organizaciones.

En ese sentido, Severini destacó la importancia de esta iniciativa y sostuvo: “Es un proyecto muy importante en el que decidimos participar. Queremos ampliar las herramientas de conocimiento disponibles para nuestros asociados y vecinos, vinculando a las organizaciones del tercer sector y generando una verdadera posibilidad de llegar a toda la sociedad”.

Por su parte, Fernández agradeció a las autoridades de CALF por abrir las puertas de la institución y destacó que “esta alianza estratégica se sostiene con los propios actores de la economía social”. Asimismo, informó que la Universidad avanza en su consolidación institucional, con sus estatutos reformados y una nueva comisión directiva, y anunció que Marcelo Severini ocupa la vicepresidencia segunda. También confirmó que “la Escuela de Oficios de la UCMA ya es una realidad”.

Una alianza para ampliar las oportunidades de formación

A su turno, Mirad planteó que “pasar de la educación no formal a la formal es uno de los grandes desafíos de las cooperativas y mutuales”. En ese sentido, remarcó que la formación constituye una herramienta estratégica y que la gestión del conocimiento y la investigación son ejes que unen a las organizaciones participantes.

Posteriormente, se realizó en el Salón Socios Fundadores el segundo encuentro de “Diálogos de Conocimiento”, un espacio de intercambio y construcción colectiva que permitió compartir experiencias, debatir propuestas y definir nuevas líneas de acción entre referentes del movimiento cooperativo y mutualista de la región.

Daniela Panelli, tesorera de CALF, explicó que “la idea del encuentro es dar a conocer a las instituciones hermanas el proyecto de creación de la Universidad Cooperativa y Mutual Argentina, con el objetivo de fortalecer vínculos y generar acciones conjuntas que contribuyan al desarrollo de este proyecto que tanto nos entusiasma”.

El objetivo de una educación inclusiva y accesible

En relación con el acceso a la capacitación, Agustina Creide, secretaria institucional de CALF, destacó el rol de las cooperativas en la generación de oportunidades y la importancia de promover una formación inclusiva: “Que nadie se quede afuera. Que quienes hoy no tienen la posibilidad, puedan tenerla. Para eso estamos las cooperativas”.

La participación de CALF representa un paso trascendental en la decisión de la Cooperativa de ampliar su compromiso con la educación, incorporándose activamente a un proyecto que procura democratizar el aprendizaje y sumar nuevas herramientas de formación para sus asociados y la comunidad.