La noticia impactó, ya que era una persona muy querida por la comunidad cordillerana. Las redes se llenaron de mensajes.

La noticia impactó a vecinos tanto de Villa La Angostura como de Bariloche, ya que era una persona muy querida.

Vecinos de las localidades de Villa La Angostura y San Carlos de Bariloche expresaron su profundo dolor tras conocerse la noticia del fallecimiento de un hombre de 58 años sobre la Ruta Nacional 237 , a la altura de Villa Llanquín , luego de descompensarse al volante. Es que era una persona muy querida en ambas comunidades cordilleranas. Por el momento, se desconocen las causas certeras de su muerte.

El hombre fue identificado como Adrián Cuevas . Tenía 58 años, era oriundo de Villa La Angostura y se desempeñaba como feriante sobre la calle Onelli 1150 ( Feria Sin Fronteras ), en San Carlos de Bariloche, en un vínculo cotidiano entre ambas localidades cordilleranas que hoy quedaron bajo un velo de tristeza.

El desenlace fatal se produjo a la altura del kilómetro 1610 de la traza nacional, generando un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y personal sanitario en ese tramo de la región. Pese a los intentos de reanimación desplegados en el lugar, no fue posible revertir el cuadro que afectó a Cuevas mientras circulaba por la zona.

De acuerdo con los datos recabados en torno al procedimiento, la secuencia comenzó cerca de las 20.55, momento en que efectivos policiales del Destacamento Nahuel Huapi recibieron un alerta que daba cuenta de una persona desvanecida a un costado de la ruta. Al llegar al punto indicado, los uniformados comprobaron que personal de Gendarmería Nacional Argentina, perteneciente al Escuadrón 34, ya se encontraba realizando la asistencia primaria.

Foto de perfil de Adrián Cuevas del año 2019.

La reconstrucción de los hechos

Según reconstruyeron los investigadores a partir de los testimonios reunidos en el sitio, Cuevas conducía un auto Volkswagen Gol Trend junto a otra persona. Ambos regresaban hacia Villa La Angostura tras haber compartido una jornada de pesca en la zona cuando, en pleno viaje y de manera repentina, el conductor comenzó a desvanecerse mientras mantenía el vehículo en marcha.

Ante la urgencia, el acompañante logró frenar bruscamente el auto sobre la banquina para evitar un accidente. Acto seguido, bajó del rodado y retiró a Cuevas del interior para intentar asistirlo a la vera del camino, al tiempo que pidió auxilio a los integrantes de Gendarmería Nacional que llevaban adelante un operativo de control vehicular en ese sector de la ruta.

Los efectivos acudieron de inmediato al encuentro del vecino de 58 años y, al constatar la gravedad de su estado, iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la espera de una unidad sanitaria. Minutos más tarde llegó una ambulancia procedente de San Carlos de Bariloche, cuyo equipo médico prosiguió con las tareas de asistencia, aunque las maniobras no tuvieron éxito y se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Mensajes de despedida: los vecinos expresaron su dolor en redes sociales

Los primeros en expresar sus condolencias en redes sociales fueron los Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura, ya que la hermana de la víctima es parte del equipo. Allí se solidarizaron con la familia en este momento de extrema tristeza.

Además, desde Feria Sin Fronteras, ubicada en Bariloche, comunicaron que el día miércoles 25 de noviembre que suspendían sus actividades por duelo y luego también realizaron una publicación despidiendo a Adrián Cuevas, describiéndolo como un gran y querido compañero.