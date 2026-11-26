Presentó un balance de gestión ante los profesionales. Destacó las transformaciones impulsadas en la Provincia para consolidar el desarrollo neuquino y agradeció el acompañamiento de los profesionales.

El gobernador Rolando Figueroa presentó este miércoles un balance de gestión ante profesionales del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén (CAyPN), donde los convocó para aprovechar "una oportunidad histórica" que atraviesa la provincia a partir del desarrollo de Vaca Muerta.

“Estamos viviendo una etapa fundamental para Neuquén. Esto no se está viviendo en ningún otro lugar del país ni se ha vivido en la historia de Neuquén de la manera que se está viviendo hoy acá”, afirmó Figueroa.

El gobernador remarcó que el crecimiento económico debe estar acompañado por una visión compartida sobre el futuro de la provincia. En esta línea sostuvo: “Para tener esta última gran oportunidad, tenemos que ponernos todos de acuerdo en cuidar también a Neuquén".

En otra parte de su discurso reconoció que la gestión ya produjo cambios que pusieron "las necesidades de los neuquinos en primer lugar y que para avanzar en ese camino", y que será indispensable la participación del sector privado, las empresas y las instituciones públicas.

Llamado al sector privado

“Necesitamos mucha gente que se quiera involucrar en el ámbito privado, en el ámbito público, en las empresas, pero que tengamos un rumbo. Un rumbo claro y que todos vayamos hacia ese lado”, expresó.

Figueroa también puso el foco en la planificación frente al crecimiento de la actividad hidrocarburífera y destacó que Neuquén cuenta con una dirección definida para administrar los recursos que genera el desarrollo energético.

“Si hay una diferencia con otras provincias de Neuquén, es que Neuquén tiene un rumbo. Está claro el rumbo que tiene, tenemos planificado, sabemos qué vamos a hacer con los ingresos extraordinarios, sabemos que vamos a constituir un Fondo Soberano, sabemos que vamos a tener una historia de crecimiento”, afirmó.

Aclaró que Vaca Muerta no representa una riqueza que llegue automáticamente a todos los habitantes, sino que requiere construir y fortalecer un entramado productivo, social y de servicios que permita transformar los recursos naturales en desarrollo y rentabilidad.

El rol de Vaca Muerta

“Todo este ecosistema lo tenemos que fortalecer entre todos y tiene que quedar acá en Neuquén. Tenemos que mejorar el metro cuadrado de nosotros”, planteó.

“Vaca Muerta no nos va a entrar al bolsillo directamente, pero sí nosotros sabemos que podemos mandar nuestros hijos a educación pública y vamos a tener escuelas de calidad, que vamos a poder mandar nuestros pacientes a hospitales y vamos a tener hospitales de calidad”, explicó.

Figueroa también se refirió a la incidencia que tendrá el desarrollo energético neuquino en las cuentas nacionales y sostuvo que la producción de Vaca Muerta representa una oportunidad para contribuir al equilibrio fiscal de la Argentina.

Durante el encuentro, el gobernador también agradeció a los profesionales del Derecho por el acompañamiento a las modificaciones de los códigos procesales impulsadas en la provincia.

En particular, Figueroa destacó el proceso de transformación del sistema judicial neuquino, que comenzó con la implementación del Código Procesal Penal y continuó con las reformas en materia civil y de familia. También reconoció el trabajo de adaptación a los nuevos procedimientos.

Por su parte, el presidente del CAyPN, Marcelo Íñiguez reconoció que “el gobernador venga a explicar qué es lo que hizo, por qué lo hizo y qué va a hacer. Es decir, eso es una democracia más directa que esa no puede haber. Estamos sumamente orgullosos que hayan elegido a esta casa”.

El secretario del colegio Sebastián Fernández, agregó que “desde la colegiatura acompañaremos todo el crecimiento que se está viviendo hoy en la provincia de Neuquén”.

De la actividad participaron también la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; los ministros de Jefatura de Gabinete, Juan Luis Ousset; de Seguridad, Matías Nicolini y el delegado regional Confluencia, Jorge Jamut, entre otros invitados.