La fundadora de la tradicional heladería falleció este jueves, según confirmó la empresa familiar con un mensaje de despedida en sus redes sociales.

Murió la mujer que creó Piré y convirtió a la heladería en un símbolo de Neuquén.

Adela Cristina Rodríguez , la mujer que estuvo detrás de la creación de Piré y que hizo de aquella heladería familiar una de las marcas más reconocidas de Neuquén, falleció. La noticia fue comunicada este jueves por la propia empresa, que publicó en sus redes sociales una imagen con su nombre y los años 1954-2026, acompañada por un mensaje de despedida y agradecimiento para quien fue su principal impulsora.

“En su memoria. Unidos al infinito recuerdo de quien nos inspira y guía. Con profundo amor y gratitud. Una huella para siempre”, expresaron desde Heladerías Piré en una publicación que rápidamente puso en primer plano el recuerdo de una mujer cuya historia quedó ligada a la de la ciudad.

La noticia llegó pocas semanas después de que Adela compartiera con LM Neuquén los recuerdos de los primeros 40 años de la heladería. En aquella entrevista, realizada con motivo del aniversario de la apertura del primer local, y en compañía de su marido y socio Carlos Roberti, repasó el camino que comenzó el 4 de octubre de 1986, cuando su familia decidió instalarse en Neuquén y apostar por un emprendimiento que, con el tiempo, se convirtió en una referencia para varias generaciones.

Adela había llegado desde General Alvear, Mendoza, junto a su marido y sus dos hijos, que entonces tenían apenas seis y siete años. La familia traía una tradición vinculada a la elaboración de helados y una experiencia que se transmitía desde generaciones anteriores. La decisión de trasladarse al sur surgió después de que su padre visitara Neuquén por trabajo y advirtiera una particularidad que lo sorprendió: los vecinos consumían helado incluso durante el invierno.

“Es acá donde hay que poner una heladería”, había sido la frase que terminó de orientar el proyecto familiar.

El primer local abrió sus puertas en Diagonal Alvear 29, muy cerca del Monumento a San Martín, donde aún continúa reuniendo cada día a cientos de neuquinos. En aquel comienzo, Adela no ocupaba solamente un lugar detrás del mostrador: participaba de prácticamente todas las tareas.

Pesaba los ingredientes, preparaba las mezclas, pasteurizaba, elaboraba los helados y atendía a los clientes. También se fabricaban los cucuruchos en el propio salón, donde el aroma a vainilla formaba parte de una experiencia que muchos neuquinos todavía recuerdan.

Claudio Espinoza

La respuesta del público superó las expectativas. El local se llenaba, aunque las condiciones de trabajo eran muy diferentes a las actuales: no tenían aire acondicionado y una vecina llegó a prestarles un ventilador grande para sobrellevar las jornadas de calor. “Los helados en esa época los hacía yo”, había recordado Adela durante la entrevista.

Pero la historia de Piré también estuvo atravesada por un golpe personal que modificó el rumbo del emprendimiento. En abril de 1991 murió Vicente Lardiés, su primer marido, con quien había formado su familia y puesto en marcha el negocio en Neuquén. Tenía 38 años y falleció luego de un accidente ocurrido dentro de la propia heladería.

Adela tenía entonces 37 años y dos hijos pequeños. A partir de ese momento debió sostener el emprendimiento prácticamente sobre sus hombros, con la ayuda de su hermano Rafael, que permaneció vinculado a la actividad familiar en Mendoza. Lejos de abandonar el proyecto, continuó trabajando y acompañó su crecimiento.

Con los años, Piré amplió su estructura y abrió nuevos puntos de venta. En 1995 llegó Costa Piré, sobre avenida Olascoaga, donde también se instaló la fábrica. La empresa incorporó tecnología, profesionalizó sus procesos y desarrolló un sistema de franquicias, pero mantuvo una premisa que Adela defendía especialmente: preservar la calidad y el carácter artesanal de los productos.

En sus primeros años, el local de Diagonal Alvear era una parada habitual para jóvenes que se reunían a conversar, jugar a las cartas y compartir una salida. Adela recordaba con emoción que algunos de aquellos clientes todavía regresaban décadas después, ahora acompañados por sus hijos y hasta por sus nietos. Incluso había quienes los llamaban “tíos”, una muestra del vínculo que se había construido con la comunidad.

La historia familiar también comenzó a proyectarse hacia las nuevas generaciones. Sus hijos y otros integrantes de la familia fueron incorporándose a distintas áreas del negocio, en un proceso que buscaba garantizar la continuidad de la marca sin perder los valores que habían sostenido el proyecto desde el principio.

“Quiero que nuestros herederos lo sientan y lo vivan con el valor y el amor que lo hemos vivido nosotros, porque es un orgullo”, había dicho Adela al hablar del futuro de Piré.

En aquella conversación también había expresado su arraigo con la ciudad que la recibió cuatro décadas atrás. Aunque había nacido y crecido en Mendoza, Neuquén se había convertido en su casa: allí había criado a sus hijos, construido amistades y visto crecer un negocio que terminó acompañando la vida cotidiana de miles de personas. “Yo me siento neuquina”, afirmó.