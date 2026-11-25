El gremio docente realiza este miércoles una jornada de actividades en el marco del paro de 48 horas para reclamar otra convocatoria a la mesa de negociación.

La protesta de ATEN complicó el tránsito en el centro neuquino: hubo una permanencia en Casa de Gobierno.

La actividad en el centro de Neuquén se ve complicada este miércoles por una protesta de trabajadores de la educación nucleados en ATEN , que se concentraron en Casa de Gobierno y comenzaron una permanencia en el edificio provincial. La medida forma parte del paro de 48 horas que lleva adelante el sindicato en reclamo de una nueva convocatoria a la mesa de negociación con el Gobierno.

Los manifestantes llegaron alrededor de las 9 y se instalaron en el edificio ubicado en la zona céntrica de la ciudad . La presencia de los docentes generó complicaciones en la circulación habitual del sector, en una jornada marcada por el reclamo sindical.

Desde ATEN explicaron que la permanencia tiene como objetivo exigir una convocatoria urgente a la mesa de negociación . Además, plantearon que el Gobierno provincial tiene la responsabilidad de garantizar el inicio del ciclo lectivo 2027 sin conflictos, por lo que consideran necesario avanzar en una instancia de diálogo.

La protesta se desarrolla en el segundo día de una medida de fuerza de 48 horas, durante la cual el gremio también organizó distintas actividades para visibilizar sus reclamos y abordar cuestiones vinculadas con la memoria, los derechos humanos y la violencia de género.

Entre las propuestas previstas para este miércoles se encuentra la instalación de la Carpa por la Memoria Carlos Fuentealba, en homenaje al docente neuquino asesinado durante la represión policial de 2007 en Arroyito. También está prevista una charla a cargo de Marcelo Guagliardo, coordinada por Marisabel Granda, como parte de las actividades impulsadas por la organización sindical.

La agenda incluye además una actividad para reclamar justicia por Nancy Godoy y una intervención en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Disidencias.

Las actividades de ATEN durante el paro de 48 horas

La protesta continuará este miércoles con distintas actividades en Casa de Gobierno, donde el gremio mantiene una permanencia desde las 8. La agenda incluye la instalación de la Carpa de la Memoria Carlos Fuentealba, a las 9:30, y una actividad para reclamar justicia por Nancy Godoy, a las 10:30.

A las 11 se hubo una charla sobre el Estatuto Docente y el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), a cargo de Marcelo Guagliardo y con la coordinación de Marisabel Granda. El cierre de las actividades en Casa de Gobierno está previsto para las 15.

La jornada continuará a las 18 con la marcha del 25N, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Para el jueves 26, ATEN anunció la continuidad de la permanencia en Casa de Gobierno. A las 9:30 se retomará la actividad en la Carpa Carlos Fuentealba y, a las 11, se transmitirá en vivo por las redes sociales del gremio el programa radial De nuestra parte. El cierre de la jornada está previsto para las 15.

Las actividades forman parte del paro de 48 horas convocado por el sindicato docente, que reclama una urgente convocatoria a una mesa de negociación con el Gobierno provincial y exige respuestas para garantizar el inicio del ciclo lectivo 2027 sin conflictos.