Dos hechos delictivos denunciados en Villa La Angostura generaron preocupación y motivaron distintas actuaciones policiales. Uno ocurrió en una chocolatería ubicada sobre la avenida Arrayanes, donde un hombre habría ingresado a un sector interno del comercio y sustraído una mochila. El otro tuvo como escenario una vivienda del barrio Lomas del Correntoso, donde una mujer habría ingresado por una ventana que fue forzada y se llevó varios elementos de valor.

En ambos episodios, las cámaras de seguridad registraron los movimientos de las personas señaladas como presuntas responsables. Las imágenes ya forman parte de las actuaciones y podrían resultar fundamentales para avanzar en su identificación.

El primero de los hechos fue denunciado en la comisaría local y tuvo lugar en una chocolatería ubicada sobre la avenida Arrayanes, a pocos metros de la dependencia policial. Según la información brindada, un hombre habría ingresado al sector de depósito del establecimiento y sustraído una mochila que contenía distintas pertenencias. Se trata de un espacio interno del comercio que no está destinado a la atención de clientes.

La situación fue advertida por los responsables del local luego de revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. En las imágenes quedó registrada la secuencia y pudieron observar que el presunto autor era una persona desconocida, aunque no lograron aportar mayores precisiones sobre su identidad.

Villa La Angostura depende de un generador para abastecerse de electricidad.

Tras el robo, parte de los elementos sustraídos apareció en la calle Las Retamas. Las pertenencias recuperadas fueron entregadas nuevamente a sus propietarios. Sin embargo, todavía no se logró identificar al responsable y continúa la búsqueda de los objetos restantes. Tampoco trascendió oficialmente cuántas pertenencias había dentro de la mochila ni el detalle completo de lo denunciado.

Una mujer quedó registrada tras robar en una vivienda

El segundo episodio ocurrió en el barrio Lomas del Correntoso y tuvo como víctima a una familia que denunció el robo de distintos elementos tecnológicos y herramientas de valor económico. De acuerdo con el testimonio brindado por la damnificada a DiarioAndino, el hecho se produjo el sábado pasado, alrededor de las 11.

La vivienda se encontraba sin ocupantes cuando una mujer ingresó al inmueble y se apoderó de varios objetos. Para acceder al interior, la sospechosa habría ejercido violencia sobre una de las aberturas y forzado una ventana. Una vez dentro, reunió los elementos que encontró y los guardó en una mochila antes de retirarse.

Entre los objetos denunciados se encuentran relojes, un dron, una notebook y un taladro. Se trata de pertenencias cuyo valor económico sería importante para la familia afectada.

Uno de los elementos que podría resultar determinante para la investigación es el registro de las cámaras de seguridad instaladas en la zona. Según la reconstrucción realizada a partir de las imágenes, la mujer fue captada inicialmente cuando caminaba en dirección a la propiedad sin llevar ningún bulto. Minutos después, volvió a aparecer en las grabaciones cuando se retiraba del lugar con una mochila que no tenía al momento de llegar.

Gentileza Diario Andino

La secuencia permitió reconstruir parte de sus movimientos y quedó incorporada a la investigación para intentar establecer quién es la persona que ingresó a la vivienda.

Luego de advertir el faltante de sus pertenencias, los propietarios realizaron la denuncia policial. A partir de esa presentación, personal de la fuerza de seguridad y peritos criminalísticos se trasladaron hasta el domicilio para llevar adelante las primeras diligencias.

Los especialistas realizaron una inspección ocular y trabajaron sobre la ventana que habría sido forzada y distintos sectores del interior de la casa. El objetivo fue levantar rastros y posibles huellas dactilares que permitan obtener información para identificar a la sospechosa.