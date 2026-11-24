El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes en la intersección de las calles Canadá y Nicaragua.

El fin de semana largo dejó un saldo preocupante en materia de seguridad vial en la localidad de Centenario . A pesar de los intensos controles preventivos desplegados por las autoridades para desalentar las infracciones y los ruidos molestos, la imprudencia al volante volvió a hacerse presente en las calles de la ciudad, protagonizando diversos incidentes viales con el consumo de alcohol como denominador común.

El episodio más grave tuvo lugar en las primeras horas del lunes 23, minutos después de las cuatro de la madrugada . Según informó el portal Centenario Digital, una joven circulaba a bordo de un auto Honda City por la calle Canadá en sentido Sur-Norte.

En estas circunstancias, al alcanzar la intersección con la calle Nicaragua , por motivos que se vinculan directamente con su estado de ebriedad , perdió el control del rodado e impactó violentamente contra un Renault 9 color blanco que se encontraba estacionado en la vía pública.

La fuerza del choque fue de tal magnitud que desplazó al vehículo estacionado, proyectándolo directamente contra un poste del tendido de cableado perteneciente a la empresa Personal.

Como consecuencia del doble impacto, el Renault 9 sufrió severos daños materiales, quedando con toda su parte frontal completamente destruida, aunque -afortunadamente- no había ocupantes en su interior al momento de la colisión.

Tras el alerta recibido, efectivos de la Comisaría 52° acudieron rápidamente al lugar del accidente para asegurar la zona y asistir a la joven que iba manejando.

Al constatar que la conductora del Honda City había resultado ilesa y no presentaba heridas de consideración, los uniformados solicitaron la intervención del personal de Tránsito de Villa Obrera para llevar adelante las diligencias de rigor.

Los inspectores municipales le practicaron el correspondiente test de alcoholemia a la joven, cuyo resultado confirmó la gravedad de la falta: arrojó 1,54 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que excede ampliamente los límites permitidos por la normativa vigente.

Ante esta situación, los agentes procedieron de inmediato a retenerle la licencia de conducir y a labrarle la multa contravencional correspondiente.

Finalmente, debido a que no se encontraba en condiciones de continuar circulando, un familiar de la conductora se hizo presente en el lugar para hacerse cargo tanto de ella como del traslado del vehículo siniestrado. Este hecho se sumó a otros siete casos de alcoholemia positiva detectados durante los operativos del fin de semana en la ciudad.

Megaoperativo en Ruta 7: con drones controlaron 230 vehículos y labraron 37 multas

Un importante control vehicular e identificación de personas se llevó adelante el viernes por la noche sobre la Ruta Provincial Nº7, a la altura del sector del ex peaje, entre Centenario y Neuquén, dejando como saldo un total de 37 infracciones labradas y cuatro rodados retenidos. La intervención destacó por la i ncorporación de vigilancia aérea mediante drones para detectar faltas viales en tiempo real antes de que los automovilistas arribaran al puesto de control.

Fuentes policiales informaron el sábado que el procedimiento fue encabezado por efectivos de la División Tránsito Villa Obrera, dependiente de la Dirección Tránsito Neuquén, en el marco de un esquema de trabajo articulado junto a otras áreas operativas y municipales de cara al fin de semana XL.

Además, en el lugar participaron agentes de Inspección Municipal, personal de la División Tránsito Neuquén, efectivos de la Comisaría Quinta de Centenario y operadores especializados de la División Drones de la Policía provincial.

La inclusión de tecnología aérea constituyó uno de los ejes centrales del despliegue. Desde las alturas, los equipos de la División Drones lograron monitorear el flujo vehicular a lo largo de la traza y registrar diversas maniobras indebidas cometidas por conductores que intentaban evadir el puesto o circulaban en infracción.