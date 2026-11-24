Jonathan Fabián Ulloa, alias "el Tanke", permanece prófugo tras una condena por delitos cometidos contra su ex pareja y mamá de su hija. La causa es impulsada por la Subsecretaría de Mujeres.

Jonathan Fabián Ulloa, conocido como "El Tanke", continúa prófugo en Neuquén y tiene una orden de captura vigente después de haberse quitado la tobillera electrónica que debía monitorear sus movimientos y garantizar el cumplimiento de las medidas de protección hacia su expareja. Mientras la mujer permanece con custodia permanente, la reconstrucción de la causa permite conocer cómo llegó a ser condenado y cuáles fueron los hechos que la Justicia consideró probados.

La fiscal Carolina Mauri, quien intervino en el legajo que terminó con la condena de Ulloa el 3 de julio de 2026, explicó a LM Neuquén que la investigación se inició a partir de una intervención del Juzgado de Familia. Desde ese fuero habían remitido actuaciones por los reiterados incumplimientos del hombre, principalmente por manipular, apagar o quitarse el dispositivo dual .

"Nosotras no tenemos causas por lesiones, es por amenazas", aclaró Mauri al explicar el alcance de la investigación que llevó adelante. La fiscal precisó que en los episodios analizados no se acreditaron agresiones físicas contra la mujer, aunque sí existieron amenazas y reiteradas conductas destinadas a evitar el monitoreo electrónico.

Doce episodios de desobediencia y tres amenazas contra su ex pareja

Uno de los aspectos que Mauri consideró importante aclarar es la cantidad y la calificación legal de los hechos. La Fiscalía había identificado 12 episodios de desobediencia a la autoridad, todos relacionados con el incumplimiento de las condiciones de uso de la tobillera electrónica.

No se trataba de una única modalidad. En algunos episodios Ulloa intentó sacarse el dispositivo; en otros dejó que se descargara la batería, apagó el transmisor o se alejó llevando únicamente la tobillera, sin el equipo que permitía su seguimiento.

Cabe destacar que un dispositivo dual en casos de violencia de género es un sistema de geolocalización electrónica compuesto por dos unidades interconectadas —una para la persona agresora y otra para la víctima— que controla el cumplimiento de órdenes de restricción o acercamiento dictadas por la Justicia.

El control de las tobilleras GPS que utilizan quienes tienen prisión domiciliaria, nuevamente bajo la lupa.

El funcionamiento se basa en una unidad del agresor, en este caso una tobillera electrónica y un transmisor que rastrean su ubicación en tiempo real, y una unidad de la víctima que consiste en un rastreador portátil que muestra la proximidad del agresor y permite enviar alertas de auxilio a un centro de monitoreo.

Es decir, que al quitárselo, Ulloa quedaba sin geolocalización, lo cual representaba una ventana crítica de vulnerabilidad para la mujer, con el peligro de que llevara a cabo sus amenazas.

"Un uso irresponsable de la tobillera es un delito", explicó la fiscal. Aunque la Fiscalía había planteado los 12 episodios como hechos de desobediencia, el juez que intervino entendió que jurídicamente correspondía considerarlos como un solo delito continuado. Es decir, no fueron 12 condenas independientes por desobediencia, sino una única figura penal que abarcó las distintas ocasiones en las que incumplió la misma orden judicial.

En Neuquén las denuncias de mujeres por violencia de género son diarias y se concentran en el oeste de la ciudad. Agustin Martinez

A esos hechos se sumaron tres amenazas simples. Según detalló Mauri, fueron mensajes y comunicaciones telefónicas dirigidas a la mujer. La fiscal también aclaró que no existió una imputación por 15 tentativas de femicidio, una cifra que había circulado desde la Subsecretaría.

"No hay tentativas de femicidio", sostuvo. Y explicó que quitarse la tobillera o intentar evitar el control no constituye por sí mismo una tentativa de homicidio. Para sostener esa calificación debe existir una conducta concreta que permita acreditar la intención de matar y el comienzo de ejecución del delito.

En este expediente, indicó, no hubo elementos que demostraran que Ulloa hubiera ido hasta el domicilio de la mujer para intentar agredirla. "Las amenazas investigadas fueron realizadas por teléfono", precisó.

La fiscal también recordó que en marzo de 2025 existió una denuncia por lesiones, en la que la mujer había manifestado que Ulloa la habría tirado de una camioneta. Sin embargo, la pericia médica dio resultado negativo y los testimonios relevados en una estación de servicio cercana no permitieron acreditar la agresión. Tampoco pudieron obtener imágenes de las cámaras del lugar, que no estaban grabando.

Estuvo detenido y recibió dos años de prisión condicional

La investigación avanzó con una primera detención de Ulloa, que permaneció aproximadamente un mes privado de su libertad. Mauri explicó que esa medida se produjo después de una de las amenazas, cuando el hombre ya había sido intimado por el Juzgado de Familia a respetar las medidas vigentes.

Finalmente, el 3 de julio de 2026 se realizó un procedimiento abreviado, un acuerdo entre la Fiscalía, la defensa y la querella, que es ejercida por la Subsecretaría de las Mujeres de la Municipalidad de Neuquén.

El acuerdo fue homologado judicialmente y Ulloa recibió una pena de dos años de prisión de ejecución condicional por desobediencia a la autoridad y amenazas simples. También se establecieron reglas de conducta que debía cumplir durante el período fijado por la Justicia.

Mauri explicó que, después de la condena, la mujer había manifestado que la medida de protección estaba funcionando": Ulloa no volvía a acercarse ni mantenía contacto con ella. La fiscal señaló que incluso existía un registro en el fuero de Familia en el que la denunciante daba cuenta de esa situación.

"Venía cumpliendo lo formal, lo que a nosotros, por lo menos, nos interesaba, que era que no se acercara", relató.

Sin embargo, el cumplimiento no era completo. Ulloa no estaba realizando las presentaciones correspondientes ante la Dirección de Población Judicializada y tampoco había abonado la indemnización que se le había impuesto por el incumplimiento de la cuota alimentaria para su hija en común.

Por esos incumplimientos se programó una audiencia de control de ejecución de la pena. Esa instancia sería clave para revisar su situación judicial.

Se quitó la tobillera el día de la audiencia y ordenaron su captura

De acuerdo con la reconstrucción que pudo realizar Mauri a partir de las actuaciones posteriores, Ulloa fue notificado de la audiencia de ejecución. Ese mismo día, el 9 de octubre, se produjo la pérdida del monitoreo del dispositivo dual por la apertura o el corte del transmisor.

La fiscal explicó que, según lo que surge de las actuaciones, la mujer se encontraba trasladándose para asistir a esa audiencia cuando se produjo el nuevo incumplimiento.

A partir de ese momento se solicitó su captura y el área de Ejecución Penal comenzó a tomar medidas para localizarlo. La búsqueda quedó bajo la órbita de esa área, ya que la fiscal Mauri no interviene actualmente en esa etapa del proceso.

El Poder Judicial informó a LM Neuquén que el 9 de octubre Ulloa fue declarado en rebeldía y se ordenó su inmediata captura a pedido de la Fiscalía y la querella. En paralelo, el fuero de Familia mantiene una orden de averiguación de paradero.

"Se están tomando muchas medidas. No es que no se está buscando ni nada", señaló Mauri, aunque aclaró que no podía brindar detalles sobre los procedimientos porque se trata de información que puede comprometer el resultado de la búsqueda.

La víctima tiene custodia permanente y el prófugo hace Tik Toks

Otro dato que confirmó la fiscal es que la mujer cuenta con una consigna policial permanente para resguardar su integridad. La protección se mantiene mientras Ulloa continúa sin ser localizado. Mauri indicó que, hasta donde conoce por las actuaciones, no surgieron denuncias de nuevos contactos telefónicos ni agresiones por parte del prófugo durante este período. Sin embargo, aclaró que no podía afirmar si existieron comunicaciones que no hayan sido denunciadas.

Mientras tanto, el caso permanece bajo seguimiento de la Subsecretaría de Mujeres, quien sostiene que tras un mes y medio prófugo, "los organismos intervinientes no hacen nada para dar con él".

En este sentido, en la segunda conferencia de prensa dedicada a este caso, el equipo detectó que la cuenta de TikTok de Ulloa volvió a estar activa después de que, tras la primera conferencia de prensa, hubiera dado de baja sus redes sociales. En efecto, publicó un video en una zona del río. Las funcionarias consideraron que podría tratarse del Parque Senillosa, aunque aclararon que no pudieron determinar con certeza dónde fue grabado el video.

Además, mencionaron que recibieron comentarios de usuarios que afirmaban haberlo visto en ese último sector y en la zona del río. En uno de esos episodios, según relataron, la propia víctima habría advertido sobre su presencia y aportado información sobre el vehículo y las personas con las que se encontraba. La Subsecretaría aseguró que dio aviso a la comisaría correspondiente y a la División de Capturas, pero que no recibió posteriormente información concreta sobre los resultados de esos procedimientos.

En este marco, Alejandra Oerehens, la subsecretaria hizo hincapié en que requieren respuestas urgentes a la Justicia y al Ministerio de Seguridad porque el caso de la ex pareja de Ulloa está calificado como riesgo de femicidio, y remarcó: "Queremos que Ulloa esté preso porque la va a matar".

En este sentido, durante la conferencia de prensa realizada en la Casa Integral de las Mujeres Aliwenko indicó que "tanto el Ministerio de Seguridad como la Oficina de Mujeres se tiran la culpa entre ellos y no hacen nada, mientras nosotras no queremos ver más a ninguna mujer en terapia intensiva".

Claudio Espinoza

Respecto a la acusación de falta de respuestas coordinadas, señaló: "Para llegar al fuero penal las mujeres tienen que estar casi muertas".

Ante la eventual aprehensión de Ulloa, la querella señaló que al no cumplir con la condena existen elementos para solicitar que la pena deje de ser condicional y se cumpla de manera efectiva. "Le corresponden cuatro años de prisión efectiva", indicó la abogada en referencia a una clásula del acuerdo.

Las abogadas aclararon que, además de la instancia penal, hay otras responsabilidades pendientes. Entre ellas mencionaron el incumplimiento de la cuota alimentaria para su hija, una obligación que formaba parte de las reglas de conducta establecidas judicialmente. Explicaron que también buscan avanzar con una presentación específica por alimentos, pero que la falta de localización del hombre imposibilita las notificaciones.