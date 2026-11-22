El encuentro reunió a músicos de distintas provincias y convocó a cientos de espectadores. La Municipalidad confirmó cuándo volverá el evento.

Casi 300 bateristas hicieron temblar Neuquén y ya hay fecha para una nueva edición.

El ritmo se apoderó del centro de Neuquén con un espectáculo que sorprendió a vecinos y visitantes. Casi 300 bateristas se reunieron en el Parque Central para protagonizar la primera edición de Baterías a la Plaza , una propuesta musical colectiva que convirtió el espacio público en un enorme escenario al aire libre.

Desde minutos después de las 17, profesionales, estudiantes y aficionados tocaron simultáneamente un repertorio de 15 canciones , ante cientos de espectadores que acompañaron cada interpretación con aplausos y ovaciones.

Pero la jornada tuvo otra sorpresa: antes del cierre, la Municipalidad confirmó que el encuentro tendrá una segunda edición en 2027 .

Casi 300 baterías sonaron al mismo tiempo en Neuquén

La convocatoria reunió a 280 bateristas que llegaron desde distintos puntos del país para compartir una experiencia musical diferente. Hubo participantes de Buenos Aires, San Juan, Mendoza y otras localidades, además de músicos de Neuquén y ciudades cercanas.

La propuesta permitió que bateristas profesionales, estudiantes y aficionados compartieran escenario para interpretar juntos 15 temas especialmente preparados para la ocasión.

La actividad fue organizada por la Municipalidad de Neuquén, con la colaboración de ECyDENSE y el Gobierno provincial. También estuvieron presentes Jorge Araujo y Sergio Masciotra, creadores y directores artísticos de esta iniciativa que nació en 2021 y ya recorrió distintas ciudades de Argentina y Uruguay.

Cuándo volverá Baterías a la Plaza

Uno de los anuncios más esperados llegó antes del cierre del espectáculo. La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, confirmó que habrá una segunda edición y anticipó la fecha.

"Nos vemos nuevamente acá en noviembre de 2027", anunció ante los músicos y el público que colmó el Parque Central.

La funcionaria destacó que el encuentro se realizó en el marco del Día Internacional de la Música y aseguró que la convocatoria superó las expectativas de la organización.

"Es la primera edición, pero ya confirmamos que el año que viene, en noviembre, volvemos a convocar, porque esto es lo que tiene nuestra ciudad", expresó.

Una fiesta musical que convocó a vecinos y visitantes

Pasqualini también resaltó el movimiento que generó la propuesta y el impacto de las actividades culturales en la ciudad.

"La cultura es motor de identidad y es movimiento económico. Miren cómo está el Parque Central. La verdad que estamos felices de haber hecho esto hoy", sostuvo.

Además, valoró la llegada de visitantes de otras localidades: "Hoy tenemos muchos vecinos de nuestra ciudad, pero también han venido de ciudades cercanas, porque nuestra ciudad convoca".

Por su parte, la subsecretaria de Cultura, Paulina Cacciatore, celebró la participación de músicos de diferentes provincias y definió el encuentro como una verdadera fiesta.

"Estamos festejando con casi 300 baterías, con músicos que vinieron de todos lados, desde Buenos Aires, San Juan, Mendoza, a sumarse a esto, que realmente es una fiesta", manifestó. También confirmó que la propuesta volverá a realizarse el próximo año.

El trabajo conjunto detrás del espectáculo

Antes de dar inicio al concierto, Pasqualini agradeció a los equipos y organismos que participaron de la organización.

Destacó el trabajo de la Subsecretaría de Cultura, Jefatura de Gabinete, la Policía, el Gobierno provincial y ECyDENSE, y remarcó la importancia de la articulación para concretar eventos de esta magnitud.

Con una convocatoria de 280 músicos, cientos de espectadores y una nueva fecha confirmada, Baterías a la Plaza tuvo su estreno en Neuquén con una propuesta que promete convertirse en una cita del calendario cultural de la ciudad.