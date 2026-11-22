El próximo 7 de diciembre se realizará el acto institucional de apertura, que este año se realizará del lado argentino.

El Paso Internacional Pichachén , ubicado a unos 60 kilómetros de El Cholar, tiene previsto abrir sus puertas este lunes 23 de noviembre para dar inicio a una nueva temporada de conexión entre Neuquén y Chile . La habilitación estará sujeta a que no se registren inconvenientes meteorológicos vinculados al fenómeno El Niño desde el lado chileno.

La fecha fue confirmada por la Dirección Provincial de Asuntos Institucionales, dependiente de la Secretaría de Enlace Institucional del Ministerio de Jefatura de Gabinete. Además, las autoridades anunciaron que el acto institucional de apertura se realizará el próximo 7 de diciembre y tendrá como escenario el territorio argentino.

El cruce fronterizo es uno de los puntos estratégicos para la integración entre la provincia del Neuquén y el país vecino. Se trata del único paso habilitado en esta zona y permite la conexión terrestre con la región del Biobío, en Chile, tanto para el movimiento de personas como para el desarrollo de actividades turísticas y comerciales.

Los trabajos para garantizar la conectividad

La apertura del paso forma parte de una política provincial orientada a mejorar la vinculación terrestre con Chile. En ese marco, el Gobierno neuquino impulsa el Programa de Conectividad para la Integración Regional e Internacional de la provincia del Neuquén, definido por el gobernador Rolando Figueroa.

La iniciativa contempla la pavimentación de 174 kilómetros de rutas con el objetivo de fortalecer los corredores que conectan a Neuquén con el territorio chileno y mejorar las condiciones de circulación hacia los pasos fronterizos.

En el caso de Pichachén, el acceso se realiza a través de la Ruta Provincial 6, que permanece habilitada desde hace dos semanas. Vialidad Provincial llevó adelante distintas intervenciones para mejorar las condiciones del camino y facilitar el tránsito de quienes se dirijan hacia el cruce internacional.

Entre las tareas desarrolladas se encuentran el repaso de la calzada y la reparación de alcantarillas, trabajos necesarios para mantener la transitabilidad de este corredor, especialmente ante el incremento de circulación que suele registrarse durante los meses de verano.

Un paso que funciona solamente en verano

El Paso Internacional Pichachén tiene una característica particular: su funcionamiento está limitado a la temporada estival. Durante los meses de invierno permanece cerrado debido a las intensas nevadas y la acumulación de nieve que impiden garantizar condiciones seguras para la circulación.

Por ese motivo, la apertura de noviembre representa el comienzo de un nuevo período de conexión entre el norte neuquino y la región chilena del Biobío.

Con la habilitación prevista para este lunes y el acto institucional programado para el 7 de diciembre, la provincia se prepara para poner nuevamente en funcionamiento uno de los corredores fronterizos importantes para la integración regional, el turismo y el intercambio entre ambos países.