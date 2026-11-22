Dos jóvenes en moto esquivaron el control del ex peaje y escaparon hacia Centenario. La persecución terminó unos kilómetros después.

La noche del viernes tuvo un momento de mucha tensión en el ingreso a Centenario . Lo que debía ser un control de rutina en la Ruta 7 terminó en una persecución con motos policiales, semáforos en rojo y agentes policiales que tuvieron que esquivar una maniobra peligrosa para no ser embestidos.

Según informó Centenario Digital, todo empezó pasadas las 21.15 en la zona del ex peaje, sobre la mano que va de Neuquén a Centenario.

Allí trabajaba un operativo conjunto de personal policial y municipal, uno de los tantos que se montan en ese punto para controlar a quienes entran y salen de la ciudad. En ese momento apareció una Honda Wave de 110 cc con dos jóvenes a bordo.

La persecución de una moto terminó de la peor manera en Centenario. Centenario Digital

Cuando los agentes le indicaron que detuviera la marcha, el conductor no frenó. De acuerdo con el medio local, hizo una maniobra evasiva y aceleró para escapar. Esa decisión expuso a policías y empleados municipales que estaban parados sobre la calzada, en un tramo donde el tránsito es intenso a esa hora del viernes.

Ruta 7: la maniobra que encendió las alarmas

La fuga siguió a pocos metros. La moto cruzó en rojo el semáforo del acceso al Barrio 11 de Octubre, una de las intersecciones más sensibles del corredor. Por ese cruce pasan a diario autos particulares, colectivos, camionetas y camiones vinculados a la actividad petrolera. Pasarlo en rojo de noche y a alta velocidad puede terminar en un choque grave en cuestión de segundos, pese a que hay cámaras de seguridad y donde tanto el Servicio Integral de Emergencias de Neuquén (SIEN) y la policía están a los pocos metros.

Los motoristas de la Comisaría Quinta salieron detrás de los jóvenes apenas los vieron escapar. Según Centenario Digital, la persecución se extendió varios kilómetros, siempre en dirección a Centenario, hasta que los efectivos lograron cerrarles el paso y terminar con la escapada.

Los dos ocupantes de la moto fueron escoltados de regreso al sector del ex peaje, donde seguía funcionando el operativo. Allí se aclaró por qué habían intentado huir.

Sin licencia y sin seguro

El conductor no tenía licencia de conducir ni el seguro obligatorio, dos requisitos básicos para circular. La falta de esa documentación, que en un control común se habría resuelto con un acta y la retención del vehículo, terminó en una fuga que puso en riesgo a los propios jóvenes, a los agentes y a los demás conductores.

La motocicleta fue secuestrada y trasladada al depósito municipal.

El ex peaje de la Ruta 7 se convirtió en un lugar habitual de controles policiales y de tránsito. Es la puerta de entrada a Centenario desde la capital y uno de los tramos con más movimiento del área metropolitana.

}El crecimiento poblacional y la actividad ligada a Vaca Muerta sumaron vehículos a un corredor que en horas pico suele estar al límite.

En ese contexto, cada intento de evadir un control es un riesgo para todos. Esta vez, la rápida reacción de los motoristas de la Comisaría Quinta evitó que la escapada terminara peor.