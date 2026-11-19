El condenado, identificado como Jesús Juan, también fue responsabilizado por el robo de vehículos, adulteración de patentes y otra fuga previa en la que chocó un patrullero y amenazó a vecinos. Ocurrió en la capital neuquina.

Un hombre identificado como Jesús Juan fue condenado este jueves a cumplir una pena de 3 años de prisión efectiva , luego de admitir su responsabilidad penal en una seguidilla de graves delitos cometidos en la ciudad de Neuquén , entre los que se destaca una violenta persecución policial de más de 14 kilómetros durante la cual embistió autos particulares, patrulleros y motocicletas de la fuerza .

Durante la audiencia, el imputado reconoció formalmente su participación y autoría en cada uno de los hechos atribuidos por el Ministerio Público Fiscal y aceptó el monto punitivo pactado entre las partes. Tras evaluar la legalidad y procedencia del acuerdo, el juez de garantías Raúl Aufranc resolvió homologarlo, declaró penalmente responsable al acusado e impuso los 3 años de cárcel efectiva .

Dado que tanto la fiscalía como la defensa renunciaron a los plazos procesales para impugnar el fallo, la condena quedó firme de manera inmediata y el hombre comenzó a cumplirla desde este mismo jueves.

Al momento de fundamentar la escala penal solicitada, el fiscal Maitini expuso ante el magistrado una serie de circunstancias atenuantes. Entre ellas, valoró el reconocimiento expreso de los hechos por parte del imputado, la ausencia de antecedentes penales condenatorios previos, el hecho de tener una hija pequeña a cargo y su contexto personal atravesado por el analfabetismo y la falta de documentación oficial.

El temerario conductor que se movilizaba en una Hilux robada quedó detenido e imputado.

Respecto a este último aspecto, el representante fiscal destacó el trabajo articulado junto a la defensa pública y al Registro Civil de la provincia, organismo que logró tramitar y emitir su documento nacional de identidad en tiempo récord mientras el acusado permanecía detenido bajo prisión preventiva.

Como contrapartida, el acusador público enumeró los agravantes que justificaron la pena de cumplimiento efectivo: la marcada reiteración de conductas delictivas de similares características, las peligrosas maniobras evasivas desplegadas frente al personal policial, el extremo riesgo generado para terceros inocentes en la vía pública y los cuantiosos daños materiales ocasionados a los móviles oficiales.

El raid delictivo: robos, patentes adulteradas y fugas

De acuerdo con la investigación acreditada por la fiscalía, el accionar delictivo del condenado se extendió entre octubre de 2024 y julio de 2026 a través de múltiples episodios. En el primero de ellos, recibió una camioneta Peugeot Partner que había sido robada previamente y procedió a alterar su chapa patente para circular de manera clandestina.

En un segundo hecho, robó un auto Chevrolet Cruze, sustituyó sus dominios identificatorios y protagonizó una extensa persecución policial que se prolongó por alrededor de 30 minutos. Durante aquella huida, chocó contra un patrullero, abandonó el rodado para escapar a pie e irrumpió en el patio de una vivienda particular, donde amenazó a sus moradores.

Asimismo, se le atribuyó el robo de una camioneta Toyota Hilux que se encontraba estacionada frente a una panadería, aprovechando que su propietario había dejado las llaves colocadas en el interior, a la cual también le cambió las patentes antes de que fuera recuperada por la Policía semanas más tarde.

La persecución de 14 kilómetros y los choques a policías

El cuarto y más grave episodio ocurrió el 18 de agosto. Aquella jornada, el hombre conducía la Toyota Hilux robada semanas atrás, circulando sin chapas patentes ni espejos retrovisores, cuando efectivos de la División Tránsito Rural intentaron detener su marcha para identificarlo en el sector de Valentina Norte Rural.

Lejos de acatar la orden, el conductor aceleró directamente hacia los uniformados, quienes debieron arrojarse a un costado para evitar ser atropellados.

A partir de ese instante, se desencadenó una frenética persecución policial que abarcó más de 14 kilómetros por distintos puntos de la capital neuquina. En su desesperada huida, el sospechoso cruzó varios semáforos en rojo e impactó contra un automóvil particular Volkswagen Gol Trend. Posteriormente ingresó al barrio Valentina Sur, donde embistió de manera deliberada a móviles policiales y motocicletas conducidas por agentes.

Sebastián Fariña Petersen

En una de las maniobras más peligrosas, al circular marcha atrás, chocó contra una motocicleta policial Honda Tornado y la arrastró por aproximadamente 30 metros. Afortunadamente, el efectivo que la conducía logró arrojarse al pavimento instantes antes del impacto.

Segundos después, volvió a embestir otra motocicleta de la fuerza, derribando al suelo a un segundo policía. La peligrosa secuencia recién concluyó cuando el conductor perdió el control e impactó violentamente contra una camioneta policial y un poste del alumbrado, lo que permitió neutralizar el vehículo y concretar su detención.