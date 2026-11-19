El módulo de seguridad se instaló en el Parque Lineal, en la intersección de Villaguay y Violeta Parra, y contará con presencia efectiva las 24 horas. También incorporarán drones.

El barrio Unión de Mayo de la ciudad de Neuquén cuenta desde el miércoles 18 de noviembre con su primera posta policial permanente . Tras meses de gestiones vecinales, operarios de la fuerza instalaron una cápsula blindada de seguridad en el sector del Parque Lineal , específicamente sobre la calle Violeta Parra , en su intersección con Villaguay. El dispositivo funcionará las 24 horas con turnos rotativos de dos efectivos y busca dar respuesta a una de las principales problemáticas de la zona: las picadas nocturnas y las motos con escapes libres.

La puesta en marcha del módulo contó con la presencia del ministro de Seguridad, Matías Nicolini, y de la cúpula policial, quienes supervisaron el despliegue junto a los vecinos que se acercaron de manera espontánea al lugar. En diálogo con el LU5, el presidente de la sociedad vecinal, Gustavo Ancafil , celebró que el proyecto se concretara y aseguró que se trata de un hecho histórico para el sector , ya que hasta el momento el barrio no contaba con sede policial propia y dependía exclusivamente de la Comisaría 21° , ubicada en el vecino barrio Melipal .

Sin embargo, el debut de la cápsula no estuvo exento de acción. Según relató el propio Ancafil, durante la noche del miércoles , en el marco de un operativo de control en la zona, un joven que realizaba picadas a bordo de un auto negro con caño de escape libre intentó embestir a dos bicipolicías . El conductor fue interceptado y detenido en el acto. Minutos después, el hermano del joven se presentó en el lugar e intentó agredir e insultar a los uniformados , por lo que también terminó demorado.

"La verdad que lo presencié yo, lo vi y se lo llevaron detenido. Así que ya la inauguramos bien", ironizó el dirigente vecinal, quien remarcó que el punto elegido para el módulo es estratégico. De acuerdo con Ancafil, cada mañana alrededor de 60 personas utilizan el circuito del Parque Lineal para caminar y hacer actividad física, quienes ahora manifestaron sentirse mucho más resguardados. Asimismo, destacó la emoción de los adultos mayores del barrio, quienes agradecieron poder volver a descansar tranquilos durante la noche.

Para garantizar la operatividad continua de la garita, la Policía incorporó seis nuevos efectivos que cubrirán los turnos rotativos. El espacio cuenta con aire acondicionado, iluminación propia, balizas y equipamiento básico como pava eléctrica y microondas, a lo que se sumará un frigobar donado por un vecino.

En tanto, el suministro eléctrico fue posible gracias a la Cooperativa CALF, que donó el pilar de luz para la conexión. Respecto a los sanitarios, Ancafil aclaró que los agentes tienen a disposición los baños de la cancha deportiva ubicada a cinco metros y los de los placeros del parque, a unos veinte metros.

Renovación de la Comisaría 21° y pruebas con drones

Durante la entrevista, el referente barrial aprovechó para destacar otras medidas de seguridad que impactan en el Oeste neuquino. En primer lugar, reveló que tras 30 años de espera se encuentra en plena ejecución la reconstrucción integral de la Comisaría 21°, que brinda cobertura a Huiliches, Unión de Mayo, Melipal y Gregorio Álvarez, cuyas viejas instalaciones fueron demolidas para levantar un edificio nuevo.

Por otra parte, Ancafil valoró el trabajo articulado entre la Policía y la Municipalidad de Neuquén, que ya permitió el secuestro de más de 200 motocicletas en infracción dentro del barrio. Además, adelantó que la fuerza realizó ayer en Unión de Mayo pruebas exitosas con nuevos drones de vigilancia que serán incorporados próximamente para el patrullaje preventivo en la capital neuquina.

Finalmente, el vecinalista se puso a disposición de otros presidentes barriales, como los del sector Gran Neuquén Norte, para replicar la experiencia de la cápsula policial y extender los controles. "Me gustó que Unión de Mayo sea la punta de lanza para que todos los barrios tengan lo mismo y podamos erradicar de la ciudad las motos que hacen ruido y a los malvivientes que se creen dueños de la calle", concluyó.