El error permitía tomar el control de ciertos servidores a distancia sin usuario ni contraseña.

Encontraron una falla en el software que usan las empresas más grandes de Estados Unidos.

Una empresa puede utilizar Java a diario sin que figure como un software separado en su inventario, una tecnología que viene incorporada en aplicaciones y equipos de otros proveedores, y que complica localizar todas las instalaciones cuando aparece una falla de seguridad . La firma de ciberseguridad Calif descubrió un problema que podría afectar a las empresas más grandes de Estados Unidos.

Se trata de Java4Shell, que en determinados sistemas, permite que un atacante remoto acceda a información confidencial o ejecute código sin contar con usuario y contraseña.

El 17 de noviembre, Oracle distribuyó una actualización para corregirlo. La CISA, agencia de ciberseguridad de Estados Unidos, pidió a las organizaciones que identifiquen los sistemas afectados y apliquen las correcciones sin demora.

Cómo actúa el error que detectaron

La vulnerabilidad está en el decodificador Base64, una función que procesa datos codificados para que las aplicaciones puedan utilizarlos. El fallo puede alterar la memoria del programa y provocar una caída del sistema o permitir la ejecución remota de código.

Un técnico revisa un servidor en el centro de cómputos NERSC, en Oakland, California. La foto es de 2011. (Foto: Derrick Coetzee/Wikimedia Commons)

Las pruebas demostraron ese acceso en configuraciones de Keycloak, Jira, Confluence, Jenkins, JFrog Artifactory y PingFederate, herramientas utilizadas por organizaciones para distintas tareas internas. La posibilidad de explotar el error depende del modo en que cada aplicación utiliza la función afectada y de su entorno de ejecución.

Qué servidores están expuestos y cómo se encontró la falla

El problema afecta a versiones vulnerables de OpenJDK y a distribuciones basadas en esa tecnología. Para que pueda explotarse, el equipo debe contar con un procesador x86-64 con soporte AVX-512 VBMI. Los procesadores ARM64 quedan fuera de este escenario.

El especialista Quang Luong trabajó con el asistente Codex durante la búsqueda. Calif sostuvo que encontró la vulnerabilidad en aproximadamente una hora y necesitó otras dos para desarrollar una primera demostración funcional. El proceso combinó inteligencia artificial y revisión humana.

La actualización y las medidas para las empresas

El error está identificado como CVE-2026-114938. Oracle lo registra con un puntaje de 8,1 sobre 10 en la escala CVSS 3.1, que mide la gravedad técnica del problema. Su aviso contempla determinadas versiones de Java SE y GraalVM, por lo que cada organización debe comprobar qué producto utiliza para elegir la actualización correspondiente.

La entrega de seguridad para Java SE reúne 11 correcciones. El aviso las identifica como vulnerabilidades que podrían explotarse por red sin autenticación.

El relevamiento debe abarcar las instalaciones independientes y el Java incorporado en programas de terceros, contenedores y otros equipos. La agencia estadounidense advirtió que esos componentes pueden no aparecer como entradas separadas en el inventario y pidió priorizar los sistemas expuestos a internet.

También recomendó vigilar caídas inesperadas del proceso de Java y actividad sospechosa, para detectar señales que requieran una revisión del equipo de seguridad.

En los desarrollos propios, la corrección requiere actualizar el entorno de Java que ejecuta la aplicación. Cuando viene dentro de un producto de otro proveedor, puede ser necesario instalar una versión corregida de ese programa. Microsoft distingue ambos casos en su guía de actualización.

La compañía también anunció protecciones para detectar y bloquear determinados intentos de ataque en Azure. Esas medidas funcionan como una capa más durante el despliegue de las correcciones; la actualización del componente vulnerable sigue siendo la solución principal.