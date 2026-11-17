El procedimiento fue realizado el sábado por la noche por efectivos de la Comisaría 18°, tras recibir alertas sobre un vehículo cuyos ocupantes presuntamente vendían droga en el sector.

Un operativo preventivo desplegado durante la noche del sábado en el Oeste de la ciudad de Neuquén culminó con la demora de dos personas y el secuestro de drogas . El procedimiento, llevado a cabo por personal policial de la Comisaría 18° , se originó a partir del aporte clave de vecinos del barrio Hipódromo , quienes alertaron sobre movimientos sospechosos vinculados a la presunta comercialización de estupefacientes en la vía pública.

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó cuando una patrulla que realizaba recorridas preventivas habituales por la jurisdicción recibió el aviso de habitantes del sector . Los testimonios daban cuenta de la presencia de un auto que circulaba por la zona y cuyos ocupantes estarían realizando maniobras compatibles con la venta de sustancias ilícitas al menudeo.

Con las características del rodado y los datos aportados en el lugar, los uniformados iniciaron un rastrillaje específico por las calles internas y los alrededores del barrio Hipódromo con el objetivo de dar con los sospechosos. La búsqueda arrojó resultados positivos al poco tiempo, cuando los efectivos lograron divisar e interceptar el vehículo denunciado en inmediaciones del sector.

Una vez detenido, el personal policial procedió a la identificación de las dos personas que viajaban a bordo: un hombre y una mujer, ambos mayores de edad. Durante el control de rutina y la inspección preventiva realizada en el lugar, los agentes advirtieron que uno de los ocupantes llevaba consigo una bolsa que contenía una sustancia de color blanco.

Ante el hallazgo y la presunción de encontrarse frente a una infracción a la ley de estupefacientes, los efectivos de la Comisaría 18° aseguraron el perímetro del procedimiento y solicitaron de inmediato la colaboración de personal especializado de la Dirección Antinarcóticos de la Policía del Neuquén.

Minutos después, los peritos arribaron a la escena y sometieron el material incautado a las pruebas químicas de rigor mediante un dispositivo de detección orientativa. El análisis técnico arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, confirmando la naturaleza de la sustancia transportada en el vehículo.

Tras el secuestro de la droga y el labrado de las actas correspondientes en el lugar, tanto el hombre como la mujer fueron demorados y trasladados a la sede policial. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de Narcocriminalidad interviniente, desde donde se dispusieron las diligencias judiciales de rigor para avanzar con la investigación de la causa.

Nueve allanamientos permitieron desarticular la venta de drogas

El pasado viernes se llevó adelante uno de los operativos más reveladores de la Policía de Neuquén en la lucha y prevención contra el narcotráfico. Personal policial junto a la división de antinarcóticos y canes detectores de estupefacientes, realizaron siete allanamientos en Zapala y otros dos en Plottier, que arrojaron resultados positivos.

La investigación comenzó tras denuncias anónimas a través de la aplicación Neuquén Te Cuida, lo que permitió desarticular una organización dedicada a la comercialización de drogas mediante la modalidad de menudeo.

Participaron alrededor de 70 efectivos de distintas divisiones antinarcóticos de la provincia, y se logró el secuestro de 485 gramos de cocaína, 1,202 kilogramos de cannabis y 21 plantas de marihuana.

También se secuestraron teléfonos celulares, balanzas de precisión, elementos de fraccionamiento, municiones, equipos informáticos y aproximadamente 2,6 millones de pesos en efectivo. Nueve personas quedaron demoradas a disposición de la Fiscalía interviniente.