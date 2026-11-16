La diputada nacional de La Libertad Avanza estrenó "Incomparable", tema propio con ecos bíblicos. A LM Neuquén le contó por qué no abandona la música.

Esta vez Gabriela Muñoz no salió a pedir votos, sino likes, y que la escuchen. La diputada nacional de La Libertad Avanza por Neuquén publicó "Incomparable" , una canción de su autoría con un videoclip propio, y en pocas horas el estreno empezó a circular en las plataformas digitales y en los celulares de la dirigencia neuquina.

Para muchos fue una sorpresa, aunque no para quienes la conocen desde antes de la política, cuando frecuentaba aún más el ambiente de la música. El videoclip está grabado desde un departamento en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) , donde se puede ver la cúpula del Congreso de la Nación, con una género

"Canto desde los 15 años. La música siempre fue parte de mi vida y desarrollé esa actividad en paralelo a mis trabajos en el ámbito privado", le dijo Muñoz a LM Neuquén .

Gabriela Munoz diputada nacional por La Libertad Avanza en Neuquén.

El video se subió el sábado cerca de las 19 de este último sábado suma reproducciones en YouTube y Spotify. El lunes, Infobae también se hizo eco del lanzamiento y lo presentó como una canción de raíz evangélica.

Antes de La Libertad Avanza: el paso por la música en La Voz Argentina

Antes de la política hubo también escenario para la diputada. En 2012, con 22 años, Muñoz participó de La Voz Argentina en representación de Neuquén, después de haber sido seleccionada entre más de 25.000 aspirantes. "Fue una experiencia que me abrió muchas puertas", recordó.

A partir de ahí la música pasó a ser un trabajo. Cantó en distintas provincias y localidades, en bares, eventos y casamientos, fue corista de un artista internacional y compuso canciones y jingles para radios. "Muchos años viví de la música. Gracias a Dios", resumió.

La política llegó después, aunque tiene su propia historia. Muñoz se presenta como una de las primeras en impulsar el espacio libertario en la provincia, cuando en 2020 fundó Libertarios Neuquén, mucho antes de que existiera la estructura que hoy tiene La Libertad Avanza.

Actualmente, es secretaria del partido en Neuquén y una de las referentes locales con trato directo con Javier Milei.

Llegó a la Cámara de Diputados por la lista que compartió con Nadia Márquez y ocupó la banca que dejó la actual senadora cuando pasó a la Cámara alta.

"En Neuquén mucha gente me conoce por mi recorrido en la música, y también por mi trabajo político y territorial. Son dos caminos distintos, pero los dos forman parte de mi historia", sostuvo.

Una letra con doble lectura

"Incomparable" es una balada con producción moderna, cuya letra gira alrededor de tres ideas que vuelven una y otra vez: el pedido de ser "tocada y sanada", una luz que guía y empuja y la certeza de alguien que permanece atento todo el tiempo. Escuchada al pasar, puede sonar como una canción de amor. Muñoz admite que esa ambigüedad es deliberada.

"La escribí pensando en Dios, tratando de describir lo que representa en mi vida, pero lo hice de una manera muy sutil", explicó.

"Alguien que no conoce a Dios podría escucharla y sentir que está dedicada a una persona que ama. Creo que eso es justamente lo lindo del arte y de la música: cada persona puede encontrar su propio significado".

Los Salmos detrás de la canción

Si se escucha con la Biblia al lado, la canción se lee de otra manera. El título remite a una idea muy presente en el Antiguo Testamento, la de un Dios sin comparación posible. "Oh Señor, ninguno hay como tú", dice el Salmo 86, y en Isaías la pregunta es casi la misma que sugiere el título: "¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis?".

Javier Milei y la cantante neuquina Gabriela Muñoz quien estará a cargo de la UDAI Neuquén de ANSES.

El ruego de sanación que se repite en el estribillo remite al profeta Jeremías ("Sáname, oh Jehová, y seré sano") y al Salmo 6, una de las súplicas más conocidas del salterio. El pedido de ser tocada evoca el pasaje del Evangelio de Marcos de la mujer que buscaba apenas rozar el manto de Jesús para curarse.

La luz, el otro eje de la letra, es una imagen central de los Salmos: "Jehová es mi luz y mi salvación", dice el Salmo 27, y el 119 habla de una palabra que es "lámpara" para los pies. La idea de alguien que está pendiente todo el tiempo se acerca al Salmo 121, que describe a un guardián que no se duerme.

En el videoclip, además, aparecen en pantalla, intercalados con fragmentos de la letra.

Autoría y producción

"Sí, soy compositora. Tanto la letra como la música son de mi autoría", aclaró la diputada. Para la grabación trabajó con productores de Perú, que se encargaron de los instrumentos y del desarrollo instrumental del tema. Contó que la compuso hace unos tres meses en uno de esos momentos de "mucho trabajo y estrés" y que hace poco decidió grabarla y compartirla.

También aseguró que intentó separar el lanzamiento de su actividad política en redes. "Simplemente comuniqué el lanzamiento porque quería compartirlo, pero creo que cada espacio tiene su lugar y no necesariamente hay que mezclar todas las facetas de nuestra vida", dijo.

Muñoz describe una agenda intensa. "Soy mamá, estudio en la universidad, tengo mi responsabilidad como diputada nacional, lidero un grupo de jóvenes y fiscales en Neuquén y también llevo adelante mi agrupación", enumeró.

Gabriela Muñoz en el programa La Voz Argentina en 2012.

Justamente por eso defiende la música como una pausa. "Así como otros encuentran su cable a tierra en el deporte, la danza o la pintura, yo también lo encuentro en componer y cantar. La política es hoy mi responsabilidad y mi trabajo, pero no tiene por qué anular las otras partes de quienes somos".

Por ahora no habrá escenario. "Decidí compartir mi música exclusivamente a través de las plataformas digitales", explicó, y adujo que su trabajo legislativo no le deja tiempo para shows en vivo. Aunque dejó la puerta abierta: "La música es algo que siempre va a estar en mi vida. No pienso dejarla".