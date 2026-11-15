Mirta Toconás fue elegida Gran Campeona del Festival Patagónico de la Empanada y viajará a Tucumán para representar a Neuquén.

Zapala eligió a su Gran Campeona de la empanada: quién ganó los $3 millones y representará a Neuquén.

El sabor de Jujuy se impuso en Zapala. Una representante de esa provincia se convirtió en la gran protagonista del 3º Festival Patagónico de la Empanada y la Pizza , después de quedarse con dos categorías del certamen, obtener el título de Gran Campeona y llevarse un premio total de $3 millones .

Se trata de Mirta Toconás , quien se destacó entre los participantes de distintas provincias y logró el primer puesto tanto en Empanada Neuquina como en Patagónica de Autor. Su consagración tuvo un premio especial: además del dinero, obtuvo un viaje a Famaillá, Tucumán , para representar al festival neuquino en la Fiesta Nacional de la Empanada.

La competencia tuvo un exigente trabajo del jurado, que evaluó a los participantes en las distintas categorías. Toconás fue quien acumuló la mayor cantidad de puntos y se quedó con el reconocimiento principal de esta tercera edición.

Por sus dos primeros puestos recibió $1,5 millones en cada categoría, lo que elevó su recompensa a $3 millones.

En Empanada Neuquina, el segundo lugar fue para Samuel Meliqueo y el tercero para María Raquel Cumian Coñoequir, ambos representantes de Zapala.

En Patagónica de Autor, el podio lo completaron Lidia Martínez, de Aluminé, y Tomás Adad, de Córdoba.

La categoría Empanada de Famaillá tuvo como ganador a Víctor Aráoz, de Tucumán. María Raquel Cumian Coñoequir obtuvo el segundo puesto y Tomás Adad quedó tercero.

Por último, en Empanada Federal, cuyo premio mayor era de $2,5 millones, la ganadora fue Cinthya Velásques, también de Tucumán. El segundo lugar fue para Tomás Adad y el tercero para la zapalina Cinthia Corradini.

Tres días de fiesta y una convocatoria multitudinaria

El campeonato fue uno de los grandes atractivos de un festival que durante tres jornadas convocó a una importante cantidad de público en el tradicional Paseo de la Estación.

La propuesta combinó gastronomía, espectáculos musicales, clases magistrales y un paseo de emprendedores. Los shows sobre el escenario principal y el patio de comidas también tuvieron una gran convocatoria, con actividades que se extendieron hasta la madrugada.

En la última jornada se realizaron clases magistrales a cargo de las tres campeonas que tuvo el festival hasta el momento: Graciela Caffa, Brenda Ottonelli y Cinthia Corradini.

También se desarrolló la charla "Leyendas de la empanada", con la participación de las reconocidas chefs Madame Papin, Chacha Vicario y Valeria Velázquez.

Figueroa destacó el crecimiento del festival

El gobernador Rolando Figueroa recorrió el predio durante este domingo junto al intendente de Zapala, Carlos Koopmann, y destacó la importancia de este tipo de propuestas para la gastronomía y la cultura neuquina.

"Estos eventos han puesto a Zapala en la agenda gastronómica de la provincia, y son decisiones que tenemos que acompañar para que sigan creciendo", sostuvo el mandatario.

Durante la recorrida, Figueroa también degustó empanadas riojanas y cordobesas, aunque dejó en claro su preferencia por la producción local: consideró que "la empanada neuquina es muy difícil de superar" y destacó el talento de Graciela Caffa, actual campeona mundial.

Koopmann, por su parte, celebró la convocatoria y sostuvo que el Festival Patagónico de la Empanada y la Pizza ya forma parte de la identidad de Zapala, al igual que el Campeonato de Asadores a la Estaca y la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades.

El cierre de la tercera edición tuvo música y baile con las presentaciones de Modo Kuarteto, Corazón Ranchero y Los Chama de Cristal.