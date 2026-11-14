Quién es el hombre que intentó prenderse fuego y qué es lo que reclama

Ocurrió este viernes, cuando el hombre amputado de ambas piernas, se roció con nafta. El despliegue de la Policía y Bomberos evitó un trágico final.

El vecino pide ayuda para salir de la situación que atraviesa.

Este viernes por la mañana, un hombre de 57 años, amputado de ambas piernas , ingresó en su silla de ruedas a la sede de la Subsecretaría de Discapacidad de la Provincia con un bidón de nafta y amenazó con prenderse fuego . El hecho generó preocupación y pánico entre los empleados y las personas que se encontraban en el lugar. El vecino reclamaba una urgente solución habitacional.

La intervención del personal de la Policía de la provincia de Neuquén y de Bomberos fue clave para evitar que el episodio pasara a mayores. Tras arribar a la oficina ubicada en calle Perito Moreno al 600 , lograron contener al hombre, quien luego fue trasladado en ambulancia para recibir atención médica.

La estremecedora escena se desarrolló antes del mediodía y mantuvo durante varios minutos en vilo al personal del organismo y también a otros vecinos que pasaban por el lugar.

Gustavo Iril, subsecretario de Discapacidad y Personas Mayores de la Provincia del Neuquén, aseguró a LM Neuquén que el hombre recibe acompañamiento del Gobierno provincial a través de un programa económico.

El funcionario comentó que aún desconocen qué lo llevó a tomar esta decisión extrema, aunque aclaró que saben que es usuario del sistema de Salud Mental.

"Por suerte no pasó a mayores. La persona se encuentra bien, lo mismo que el personal que estaba en el lugar", indicó Iril.

Quién es el hombre que amenazó con prenderse fuego

Tras conocerse el caso, que rápidamente tuvo repercusiones, la diputada provincial Mónica Huanque compartió un video en el que mostró las condiciones en las que vive el vecino. “Carlos Rodríguez es una persona con discapacidad que vive en condiciones indignas. Su realidad es dolorosa, pero más dolorosa todavía es la falta de respuestas del Estado”, aseguró en su publicación.

En las imágenes, registradas previo al episodio de este viernes, Rodríguez expuso las dificultades que enfrenta diariamente para movilizarse. Entre otras problemáticas, denunció inundaciones cuando llueve, acumulación de basura, instalaciones eléctricas precarias y la falta de servicios básicos.

“Acá, cuando llueve, se inunda todo. Miren las condiciones del lugar donde estoy. Esto no es apto para mí”, expresó. “Acá, cuando llueve, se inunda todo. Miren las condiciones del lugar donde estoy. Esto no es apto para mí”, expresó.

El hombre explicó que debe desplazarse con su silla de ruedas por un pasillo que presenta importantes dificultades de accesibilidad. Además, señaló que las cloacas se tapan y que el barro y el agua complican todavía más su movilidad.

“Las condiciones no están en el mejor momento, pero bueno, no me queda otra”, relató.

Rodríguez también mostró el estado de su habitación y del baño, donde aseguró que no cuenta con las condiciones mínimas para vivir.

“Es un lugar precario. Mire los cables, todo precario. No puedo vivir acá yo. Necesito un lugar, urgente, necesito un lugar. Se me llueve y aquí está el baño, no tengo ni puerta”, manifestó.

“No tengo luz, no tengo ducha, no tengo nada. Yo vivo en estas condiciones”, agregó.

“Les pido a la gente que me perdone”

Luego del dramático episodio ocurrido este viernes, llegó una ambulancia del Sistema Integral de Emergencias de Neuquén (SIEN) con personal médico, quien intervino y logró sacar al hombre de la oficina y trasladarlo al Hospital Bouquet Roldán.

Desde el centro de salud expresó: “Les ruego que me puedan ayudar a alquilar un lugar. Les pido a la gente que me perdone y que, si me pueden ayudar, nada más”.

Asimismo, comentó que las autoridades le explicaron que lo iban a anotar en el registro. “Pero eso tarda 10 años. Hay gente que hace más de 15 años que está atrás de una vivienda”, cuestionó.

“Lo que pretendo pedir es que, si me pueden dar una solución para irme a una pieza nomás, después vemos. Pero necesito la ayuda, entiéndanme”, concluyó. “Lo que pretendo pedir es que, si me pueden dar una solución para irme a una pieza nomás, después vemos. Pero necesito la ayuda, entiéndanme”, concluyó.

Huanque cuestionó la falta de respuestas y pidió una solución urgente

Por su parte, la diputada Huanque aseguró que ya había intervenido para intentar conseguir asistencia para Rodríguez, pero denunció que las gestiones realizadas ante distintos organismos no tuvieron resultados.

"Nos hizo llegar la forma en que él estaba viviendo. Nosotros lo derivamos a Vivienda, derivamos también a la Subsecretaría de Discapacidad, pero ha seguido con ese problema”, explicó. "Nos hizo llegar la forma en que él estaba viviendo. Nosotros lo derivamos a Vivienda, derivamos también a la Subsecretaría de Discapacidad, pero ha seguido con ese problema”, explicó.

Sostuvo que incluso habían solicitado tareas de limpieza y reparaciones en el inmueble para mejorar las condiciones de accesibilidad y habitabilidad.

“Ni siquiera le limpiaron todo eso que está para poder pasar hacia lo que es su casa. También solicitamos que le fueran a arreglar su casita, pero nunca hubo una respuesta”, cuestionó.

Dónde ayudar al vecino

Dentro de la publicación, la legisladora convocó a la comunidad a colaborar económicamente con Rodríguez para que pueda afrontar sus necesidades más urgentes.

A través del alias bando69, quienes estén en condiciones de ayudar, pueden realizar aportes.

“No somos una provincia pobre y yo creo que estas cosas no tendrían que pasar”, concluyó Huanque.