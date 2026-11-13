Cómo dieron las regalías en octubre para el gobierno de Figueroa

Se conocieron los datos sobre la percepción de fondos que provienen de la actividad petrolera. La economía de Neuquén se sostiene cada vez más con recursos propios.

Las regalías y la recaudación por impuestos locales conforman el grueso del total de ingresos que tiene la provincia.

El gobierno de Rolando Figueroa obtuvo en octubre ingresos por un total de 807.763 mil millones de pesos, producto de lo percibido por regalías hidrocarburíferas, recaudación de impuestos provinciales y fondos de origen nacional.

Esto, al comparar con igual mes del año pasado, dio una suba desde el punto de vista real (contrastando la inflación) del orden del 23,5 por ciento, lo que arrojó un crecimiento por arriba de lo que había mostrado septiembre en unos 60 mil millones y el nivel de percepción de recursos más alto en lo que va de este 2026.

A su vez, se sigue consolidando la tendencia de que la economía de la provincia se sostiene en base a lo que surge de los recursos propios (regalías por la actividad petrolera y la recaudación local de impuestos); mientras que, pese una leve suba registrada en el último mes analizado, recibe, en proporción, cada vez menos fondos de origen nacional.

Regalías récord

Los datos, dados a conocer por la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la provincia, dan cuenta que por regalías más canon extraordinario de producción Neuquén obtuvo 448.072 millones de pesos, lo que implica el registro más alto del año, superando al pico que se había dado en junio ($422.870 millones).

El aumento de manera nominal que dejó la actividad petrolera fue del 83,3 por ciento, con una suba desde el punto de vista real, con relación a octubre del año pasado, del 40,8%. Las regalías de petróleo aportaron casi 358,6 mil millones de pesos, mientras que las de gas totalizaron $84,4 mil millones.

En cuanto a los recursos provenientes del cobro de impuestos locales (Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario) estos se mantienen, tanto en millones de pesos como en porcentaje, como la segunda fuente de ingresos de la provincia. Se ubicaron en 240.291 millones de pesos, con una variación interanual positiva y real del 10,2 por ciento, y de 13,2% en comparación con septiembre, lo que arrojó unos 30 mil millones de pesos más.

Claudio Espinoza

Fondos nacionales

Los fondos que envía el gobierno nacional volvieron a dar en alza en el comparativo interanual (1,2%). Neuquén percibió 119.401 millones de pesos, de los cuales unos $97,5 mil millones correspondieron a coparticipación, mientras que a través de otros regímenes llegaron algo más de $21 mil millones.

Según un análisis que hizo el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, Neuquén recibió, en porcentaje y en comparación con el resto de las provincias, la mayor cantidad de recursos girados en octubre por el estado nacional.

Las jurisdicciones más rezagadas fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con una baja de los recursos de origen nacional del 1,2 por ciento, Catamarca (0,8%), además de Entre Ríos, La Rioja y Santa Fe, todas con un -0,7%.

No obstante, en el comparativo en cuanto a la importancia de cada tipo de ingreso, las regalías hidrocarburíferas representaron el 55,5 por ciento del total de los recursos de la economía neuquina, seguido por la recaudación local de impuestos (29,7%) y, mucho más atrás, los recursos de origen nacional, que significaron tan solo el 14,8 por ciento.