Llega la primera edición nacional de NODO Circuito Neuquén 2026: cuándo y dónde será

El evento desarrollará una programación de exhibiciones, inauguraciones, conversatorios, recorridos y encuentros en distintos espacios.

El evento llega por primera vez a la provincia de Neuquén.

La provincia de Neuquén se prepara para recibir por primera ve z NODO Circuito Neuquén 2026 , una propuesta cultural que reunirá a artistas, galerías, museos, coleccionistas y referentes del arte contemporáneo de distintas provincias argentinas. El evento comenzará este viernes 13 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 15 , con una amplia agenda de actividades gratuitas y abiertas al público.

La iniciativa es impulsada por Meridiano – Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo , con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de la Nación , el M inisterio de Juventud, Deportes y Cultura de la Provincia de Neuquén y el Centro de Convenciones Domuyo.

Durante tres jornadas, el circuito ofrecerá exhibiciones, inauguraciones, conversatorios, recorridos y encuentros en diferentes espacios culturales de Neuquén, Cipolletti, Plottier y San Patricio del Chañar.

El objetivo será visibilizar la producción artística regional, fortalecer el mercado del arte y generar nuevas oportunidades de intercambio y comercialización de obras.

Cuándo será el lanzamiento

El lanzamiento institucional se realizará este viernes 13 de noviembre, a las 11, en el Centro de Convenciones Domuyo. La apertura contará con la participación de autoridades, representantes de instituciones públicas y privadas y referentes de la comunidad artística.

Además, se presentará una selección de obras de Ana Zitti, Jimena Croceri, Ariel Mora y Joaquín Fargas, artistas vinculados a Neuquén, Cutral Co y Buenos Aires.

Una apuesta para fortalecer el mercado del arte

En diálogo con LM Neuquén, Gonzalo Lagos, director ejecutivo de Meridiano, explicó que la llegada del programa a la provincia representa un paso importante para ampliar su alcance territorial y promover el desarrollo de las artes visuales.

"Nosotros estamos desarrollando este programa en Neuquén por primera vez, con el objetivo de trabajar en el fortalecimiento del mercado del arte en Argentina, de las artes visuales específicamente", señaló. "Nosotros estamos desarrollando este programa en Neuquén por primera vez, con el objetivo de trabajar en el fortalecimiento del mercado del arte en Argentina, de las artes visuales específicamente", señaló.

En este sentido, destacó que la organización reúne actualmente a 67 galerías de arte de todo el país y que el programa NODO cuenta con una trayectoria de cinco años en la Ciudad de Buenos Aires.

"NODO, como programa, lo hacemos hace 5 años en la ciudad de Buenos Aires y esta es la primera expansión nacional del proyecto", remarcó Lagos.

La propuesta también contempla la llegada de una importante delegación de profesionales del sector artístico nacional, quienes participarán de las diferentes actividades y conocerán de primera mano el trabajo de los artistas patagónicos.

"Desde Meridiano estamos trayendo una comitiva de invitados nacionales; son más o menos unos 40 invitados que llegan a Neuquén, que son curadores, directores de instituciones, museos, coleccionistas, galeristas y prensa nacional de distintos medios", detalló.

El director ejecutivo explicó que uno de los principales propósitos es poner en valor la producción artística de la Patagonia, especialmente del Alto Valle, y favorecer su vinculación con otros circuitos culturales del país.

Asimismo, destacó la importancia de reconocer el impacto económico de las artes visuales y promover la formación de nuevos públicos.

"Es un programa que lo que intenta es fortalecer el mercado, generar datos sobre el movimiento económico del sector, porque entendemos que las artes visuales también son una industria cultural", explicó.

“Lo importante es formar audiencias también para incentivar la compra de arte argentino", sostuvo.

Qué espacios participarán de NODO Circuito Neuquén

Entre el viernes 13 y el domingo 15 de noviembre, de 14 a 20, el público podrá recorrer gratuitamente los espacios participantes y disfrutar de diferentes propuestas vinculadas al arte contemporáneo.

El circuito incluirá galerías, museos, talleres de artistas, centros culturales y espacios independientes distribuidos en distintas localidades del Alto Valle.

Entre los lugares que formarán parte de esta primera edición se encuentran el Centro Cultural Provincial Alberdi, el Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén, el Centro de Convenciones Domuyo y la Sala de Arte Emilio Saraco.

También participarán LaFuente Taller/Espacio, Corredor del Viento, aRRiba + Nivell Cero, TANDEM Art Gallery, Cupé, Artesanías Neuquinas, Q Gallery, Espacio Cubo, la Feria COPA | Contemporáneo Patagónico y el Mercado de Creadores en Bodega MALMA.

Desde la organización destacaron que esta primera edición nacional busca promover la profesionalización del sector, fortalecer los vínculos entre artistas, galerías, instituciones y públicos, e impulsar nuevas oportunidades para la circulación y adquisición de obras.

Además, el programa contará con conversatorios y conferencias encabezados por especialistas de distintas provincias, quienes abordarán cuestiones relacionadas con el mercado del arte, el coleccionismo, la formación de públicos y las experiencias de producción cultural en diferentes territorios.

Las conversaciones también podrán seguirse a través de la transmisión en vivo por streaming de Radio y Televisión del Neuquén (RTN).

Días, horarios y actividades

La programación comenzará este viernes 13 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 15.

Viernes 13 de noviembre

11:00 | Centro de Convenciones Domuyo : lanzamiento institucional de NODO Circuito Neuquén 2026, con la presentación de obras de Ana Zitti, Jimena Croceri, Ariel Mora y Joaquín Fargas.

| : lanzamiento institucional de NODO Circuito Neuquén 2026, con la presentación de obras de Ana Zitti, Jimena Croceri, Ariel Mora y Joaquín Fargas. 12:30 | Centro de Convenciones Domuyo: conversatorio El mercado del arte hoy: contextos, escenas y oportunidades, con Andrei Fernández (curadora e investigadora del NOA), Carlos Stia (coleccionista de Rosario) y Diego Obligado (galerista y presidente de Meridiano, Rosario). Moderará Gonzalo Lagos, director ejecutivo de Meridiano.

Sábado 14 de noviembre

10:00 | Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén : conversatorio Circulación, públicos y coleccionismo, con Diego Stagnaro (artista y gestor de Espacio Cubo, Neuquén), Laura Valdivieso (artista, curadora, gestora y docente de Mendoza) y Pablo Montini (historiador, curador y director del Museo MARC, Rosario). Moderará Analía Solomonoff, directora del Programa NODO.

| : conversatorio Circulación, públicos y coleccionismo, con Diego Stagnaro (artista y gestor de Espacio Cubo, Neuquén), Laura Valdivieso (artista, curadora, gestora y docente de Mendoza) y Pablo Montini (historiador, curador y director del Museo MARC, Rosario). Moderará Analía Solomonoff, directora del Programa NODO. 17:00 | Centro de Convenciones Domuyo: conversatorio Territorio y proyección patagónica: Residencias, con Valeria Conte Mac Donell (Residencia Otro Lado, San Martín de los Andes), Andrés Zerneri (Residencia C421, Villa La Angostura) y Suyai Otaño (Residencia Manta, San Martín de los Andes). Moderará Marcelo F. A. del Hoyo, artista, curador, docente e investigador de Neuquén.

Domingo 15 de noviembre