Elecciones 2027 en Neuquén: qué se vota y cuándo eligen a sus intendentes en la comarca petrolera y la cordillera

Aunque ya se fijó la fecha de elecciones provinciales el 14 de febrero, no todas las ciudades de Neuquén votan a su jefe comunal ese día. Cómo definen la fecha estos municipios.

La participación en Neuquén fue mucho más alta que la media nacional en las elecciones 2025.

Este lunes se publicó el decreto que fija la fecha de elecciones provinciales en Neuquén. Aunque está previsto que el 14 de febrero se voten los cargos de gobernador, vicegobernador y 35 diputados provinciales, no todas las ciudades neuquinas renovarán a sus autoridades municipales ese mismo día. Entre ellas se cuentan Cutral Co, Plaza Huincul y Villa La Angostura, que cuentan con su propia normativa.

Pese a que los habitantes de estas localidades deberán concurrir el 14 de febrero a las urnas para elegir a las futuras autoridades a nivel provincial, es posible que voten a sus intendentes y los nuevos concejales en una fecha distinta . En algunas localidades está previsto que esos comicios coincidan con los que definirán al futuro presidente de la Nación, mientras que otros ciudadanos deberán participar de al menos cuatro comicios en el año, ya que siguen en vigencia las elecciones PASO.

En el caso de Plaza Huincul, la Carta Orgánica municipal establece la independencia obligatoria de las elecciones municipales. De esta manera, la contienda electoral por ocupar cargos en esa Municipalidad no puede darse en la misma fecha que la votación provincial o nacional. Impone, además, una separación de al menos 90 días.

Si bien no hubo una convocatoria oficial a elecciones municipales, se espera que los comicios sean 90 días después del 14 de febrero y 90 días antes que las elecciones nacionales, previstas para octubre. De este modo, es posible que los huinculenses tengan que votar en pleno invierno, en los meses de junio o julio.

Villa La Angostura espera para votar

La normativa específica de Villa La Angostura permite al intendente convocar a elecciones en una fecha que coincida con los comicios provinciales o nacionales. Además, impone que la votación se dé entre 90 y 40 días antes de la asunción de autoridades.

De esta manera, si bien no existe una normativa de independencia obligatoria con las elecciones provinciales, la fecha del 14 de febrero impide que Villa La Angostura vote intendente y gobernador el mismo día.

La historia más reciente permite intuir que los angosturenses van a votar a su nuevo jefe comunal hacia fines de 2027. En las últimas elecciones ejecutivas de 2023, la elección municipal se dio el 22 de octubre, junto con las nacionales, y no en abril, cuando Rolando Figueroa fue elegido como gobernador de Neuquén.

Sin confirmaciones oficiales, puede que los comicios vuelvan a coincidir con las elecciones nacionales, aunque también está permitido que los angosturenses voten a las autoridades del municipio en otra fecha del calendario, a partir de septiembre.

Junín y Cutral Co con libertad para adherir

A diferencia de municipios como Plaza Huincul, en Junín de los Andes no existe una normativa que obligue a separar las elecciones a intendente, viceintendente y concejales. De este modo, el Poder Ejecutivo local puede convocar a elecciones municipales en la misma fecha que los comicios provinciales o nacionales.

También tiene la potestad de convocar a votar por separado, por lo que los juninses deberían concurrir a las urnas al menos cuatro veces, ya que siguen vigentes las elecciones PASO de agosto.

En esta localidad, la Carta Orgánica establece una separación mínima de 40 días corridos entre los comicios y la asunción de autoridades, prevista para diciembre. De esta manera, tanto la fecha del 14 de febrero como la de octubre -en los comicios nacionales- se ajusta a la normativa vigente.

La misma situación se da en la ciudad de Cutral Co, en la que el intendente puede convocar a elecciones que coincidan con la fecha de comicios provinciales o elegir un día diferente. Si bien no hay confirmaciones oficiales del llamado de 2027, la historia reciente demostró que se eligió un día distinto: se votó en julio de 2023, en unos comicios que coincidieron con los de Plaza Huincul.

San Martín de los Andes debe adherir a la fecha provincial

Pese a que el intendente de San Martín de los Andes aún no realizó una convocatoria oficial a elecciones, como sí sucedió en Zapala o Neuquén capital, la normativa local establece que los comicios deben coincidir con los provinciales.

De esta manera, se espera que se oficialice el 14 de febrero como fecha para elegir al nuevo intendente y los concejales de esa ciudad cordillerana.