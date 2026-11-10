Preinscripción en la UNCo: las dos carreras que ganan terreno y destronan a las más tradicionales

Aunque Medicina y Psicología lideran el ránking desde hace años, las propuestas a distancia o ligadas al oil and gas ganaron interés. Las opciones que más convocan.

La Universidad Nacional del Comahue habilitó las fechas de inscripciones para carreras en sus sedes de Río Negro y Neuquén.

Durante la primera semana de preinscripción en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), más de 1500 personas completaron el proceso para comenzar alguna de las carreras universitarias que se dictan en esta casa de estudios a partir de 2027. Los interesados pueden seguir anotándose hasta el 19 de diciembre, y en febrero se abre una nueva convocatoria para ser alumnos de la universidad.

El secretario académico de la UNCo, Marcelo Loaiza, dio detalles sobre el desempeño que tuvieron la preinscripciones en los primeros días de funcionamiento del sitio web oficial de la universidad.

En apenas cuatro días se registró la preinscripción de más de 1500 alumnos. " Es un número que nos alienta a pensar que que vamos a andar en número mejores que los del año pasado, a pesar de tener un contexto muy difícil para las universidades públicas", dijo en una entrevista con RTN.

En el ciclo lectivo de 2026, un total de 9760 estudiantes se inscribieron en algunas de las carreras de la UNCo. El interés de los primeros días, no obstante, marca que la cifra podría ser superior para el próximo año.

Las carreras más elegidas de la UNCo

Los primeros datos de la preinscripción permiten conocer las tendencias en el interés de los estudiantes por las distintas carreras que se dictan en las 17 facultad que tiene la UNCo, repartidas en sedes de las provincias de Río Negro y Neuquén. Pese a que algunas orientaciones se mantienen dentro de las más populares, hay otras disciplinas que crecieron en los últimos años.

Loaiza aseguró que este año se repiten las carreras que históricamente son las más elegidas de la UNCo: Medicina y Psicología. "Pero se suman algunas otras", afirmó.

Con los datos parciales, informó que hay otras carreras más novedosas que registran números similares de preinscriptos. Entre ellas se cuentan la Tecnicatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo que se dicta en Neuquén, en la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud. "Tiene números muy cercanos a estas dos carreras, seguramente tiene que ver con el enclave productivo de nuestra zona", aclaró.

La popularidad de esta alternativa se basa en una tendencia que se registra en los últimos años en el ámbito de la educación universitaria: la elección de carreras más cortas y con amplia salida laboral, lo que sucede en este caso a partir de la demanda de la industria de petróleo y gas.

El Aula Magna de la UNCo, colmada de los futuros estudiantes de la Facultad de Ingeniería.

"Yo creo que hay un gran impacto del desarrollo productivo energético de la región", dijo y aclaró que otras señales de esta influencia se ve en la popularidad de la Ingeniería en Petróleo entre todas las ingenierías y el crecimiento de carreras como Licenciatura en Recursos Humanos, que suele tener inserción laboral en empresas del sector.

El secretario académico aclaró que otras opciones crecieron a partir de la modalidad de cursada. "La única carrera que tenemos totalmente a distancia, que es la Tecnicatura en Gestión Cultural, que se dicta desde Viedma, está también con números muy similares", aseguró.

Un poco más atrás en número de preinscriptos se mantienen vigentes las carreras tradicionales, como Abogacía y Contador Público. Y crecen también otras opciones como el Profesorado de Educación Física que se dicta en Bariloche, o la Licenciatura en Biología Marina, que se dicta en la sede de San Antonio Oeste.

Cómo sigue el proceso de inscripción

Loaiza explicó que la preinscripción está abierta hasta el 19 de diciembre a través del sitio oficial de la UNCo. "Cuando se ingresa al sitio, inmediatamente van a ver el botón que dice ingreso 2027 y ahí les despliega eh las 17 facultades, unidades académicas que tenemos en la universidad diseminadas, digamos, en la extensión de las dos provincias de Neuquén y de Río Negro", dijo.

Complicada situación vive la Universidad Nacional del Comahue.

Y agregó: "Ven el detalle de las carreras y también la documentación que necesitan, plazo de inscripción y demás". En febrero serán contactados para presentar la documentación que se requiere para quedar formalmente inscriptos a las carreras.

Loaiza explicó que los estudiantes que adeuden materias del secundario también pueden inscribirse, aunque su ingreso quedará sujeto a la regularización de esa situación académica.

De esta manera, quienes estén terminando la secundaria o tengan materias pendientes podrán realizar el trámite de manera condicional y contarán con plazo hasta julio de 2027 para acreditar la finalización de sus estudios.

Para ello, deberán presentar una constancia emitida por el establecimiento educativo donde se indique que están cursando el último año, que finalizaron sus estudios o que todavía adeudan determinadas asignaturas.