El nuevo parque proyectado en la ciudad de Neuquén ya cuenta con 606 empresas en condiciones de avanzar en este centro logístico.

El Parque Industrial Capital se consolida como un punto estratégico para el desarrollo de Vaca Muerta.

El Parque Industrial Capital (PIC), impulsado por el intendente de Neuquén , Mariano Gaido , busca convertirse en uno de los principales centros logísticos y productivos vinculados con Vaca Muerta . Su ubicación, la articulación con el sector privado y las condiciones previstas para la radicación de empresas neuquinas son los pilares de un proyecto que apunta a aprovechar el crecimiento de la actividad hidrocarburífera.

“Queremos que el desarrollo de Vaca Muerta se traduzca en oportunidades concretas para las empresas neuquinas y en más puestos de trabajo para nuestra gente. El Parque Industrial Capital está pensado para que ese crecimiento también se quede en nuestra ciudad”, destacó Gaido.

El Coordinador de Gestión Económica de la Municipalidad, Gastón Contardi , destacó que la ubicación del parque es una de sus principales fortalezas. Está emplazado sobre la Ruta Provincial 67, a la altura del autódromo de Centenario , en tierras que forman parte del ejido de Neuquén y en un corredor que conecta directamente la capital con los yacimientos de Vaca Muerta.

“Esta localización permitirá concentrar actividades industriales, logísticas y de servicios en un mismo espacio, facilitando el movimiento de equipos, insumos y trabajadores que forman parte de la cadena productiva del sector energético”, explicó Contardi.

Claudio Espinoza

Más empresas en la cadena de valor de Vaca Muerta

El Parque Industrial Capital ya cuenta con 606 empresas en condiciones de avanzar en el proyecto. Entre ellas se encuentran firmas metalmecánicas, de logística, transporte, tecnología, servicios petroleros y otras actividades vinculadas directa o indirectamente con la explotación hidrocarburífera.

Contardi destacó el acuerdo alcanzado con las cámaras empresariales para acelerar el desarrollo del parque y facilitar la instalación de las firmas locales. La segunda premisa clave es que tanto el Estado como el sector privado avancen con rapidez para aprovechar las oportunidades que ofrece Vaca Muerta.

“Los recursos de Vaca Muerta tienen un plazo, son un recurso natural no renovable, y todo el tiempo que tardemos en que el parque se desarrolle es tiempo que perdemos para aprovechar estas circunstancias”, advirtió el funcionario.

Para las empresas neuquinas, contar con un espacio de estas características representa la posibilidad de ampliar su capacidad operativa, mejorar su competitividad y participar de una actividad que demanda cada vez más servicios especializados.

“Neuquén tiene empresas, trabajadores y capacidad para ser protagonista de este desarrollo. Nuestro objetivo es que el Parque Industrial Capital sea un lugar donde las inversiones generen oportunidades, donde las empresas puedan crecer y donde los neuquinos encuentren más posibilidades de trabajo”, expresó Gaido.

El tercer eje fundamental enunciado por Contardi es la conformación de un polo logístico y productivo que fortalezca la competitividad y genere nuevas oportunidades de empleo en la ciudad de Neuquén.

Las políticas impositivas impulsadas por los gobiernos municipal y provincial también forman parte de la estrategia para mejorar la competitividad de las firmas que se radiquen en el PIC.

Estratégico proyecto para Neuquén

A nivel municipal, Gaido anunció en la presentación del PIC, la exención de las tasas de Seguridad e Higiene, junto con los Derechos de Construcción. Su finalidad es eliminar las barreras económicas iniciales de las firmas, absorbiendo los costos ligados a la habilitación comercial local, la edificación de las naves industriales y las primeras etapas de la operación en el predio.

A nivel provincial, el gobernador Rolando Figueroa anticipó que las empresas estarán exentas del pago de los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario. La idea es reducir la carga fiscal sobre la facturación de la compañía y disminuir los costos logísticos y financieros derivados de la celebración de contratos, la escrituración o la adquisición de los lotes industriales.

“El proyecto busca que, a través del impulso de nuevos desarrollos, el crecimiento de Vaca Muerta tenga un impacto directo en la economía local, con más actividad para las empresas neuquinas y nuevas oportunidades laborales para los vecinos de la ciudad”, sintetizó el intendente Gaido.