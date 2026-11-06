La vestimenta del papa León XIV: que significa la muceta roja con la que llegó y la capa verde que usó en misa

Lució prendas tradicionales de la Iglesia Católica durante su visita a Uruguay, pero también incorporó ornamentos diseñados y confeccionados en el país.

La vestimenta del papa León XIV durante su visita apostólica a Uruguay combinó símbolos históricos de la Iglesia Católica con elementos de identidad nacional. Desde la muceta roja que lució a su llegada hasta la capa pluvial verde que utilizó durante la misa, cada prenda tiene un significado particular y forma parte de una tradición que distingue las ceremonias pontificias.

La muceta roja es una capa corta que cubre los hombros y los codos. Simboliza la autoridad de jurisdicción episcopal y papal, además de representar la función de gobierno universal del Pontífice como sucesor de Pedro. Su uso está reservado para ceremonias solemnes que no forman parte de la liturgia, como audiencias oficiales, encuentros diplomáticos y visitas de Estado.

Históricamente, el rojo fue el color característico de la vestimenta papal hasta que San Pío V incorporó el blanco a la sotana en el siglo XVI. La muceta forma parte del atuendo tradicional del Papa, junto con la sotana blanca, el roquete de lino, la faja blanca de seda muaré, la cruz pectoral y el solideo blanco, un pequeño casquete que cubre la coronilla.

La sotana representa la pureza y la sencillez, mientras que el roquete es una prenda blanca con encajes que se coloca sobre ella. La faja lleva flecos dorados y el escudo de armas bordado en sus extremos. Por su parte, la cruz pectoral cuelga de un cordón dorado y el solideo también recibe el nombre de zucchetto. Durante el tiempo de Pascua, la muceta roja suele reemplazarse por una blanca.

La capa verde del Papa: un diseño uruguayo con símbolos religiosos

Otra de las prendas que se destacó durante la visita fue la capa pluvial de satén triple verde que León XIV utilizó en la misa. Fue confeccionada por la modista Laura Sorhuet, bajo la dirección de la firma uruguaya By Florencia, y sus bordados artesanales se inspiraron en la arquitectura y los elementos simbólicos de la Catedral Metropolitana de Montevideo.

En el centro de la prenda se encuentra un broche de orfebrería bañado en oro, realizado por Isabel Navarro. La pieza reproduce el sol presente en la catedral y está rodeada de estrellas que hacen referencia a la Virgen María.

El diseño forma parte de un proyecto de producción local que incluyó los ornamentos litúrgicos del Pontífice y de más de 600 concelebrantes. La marca By Florencia confeccionó para León XIV dos casullas, estolas sacerdotales, una capa pluvial y tres mitras. También produjo 540 casullas y 100 estolas diaconales para obispos, sacerdotes y diáconos que participaron de las celebraciones en Florida, Paysandú y Montevideo.

Los tres diseños desarrollados para las vestimentas rinden homenaje a la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay; al beato Jacinto Vera, primer obispo de Montevideo, y a los orígenes de la Iglesia en la capital. Para su elaboración se utilizaron crepé, seda y lana merino, con bordados artesanales realizados a mano.

El trabajo uruguayo que recibió la aprobación del Vaticano

El encargo llegó en julio a la empresa dirigida por Florencia Arrosa, quien trabaja junto a su hija, Agustina Gómez Platero. El pedido fue realizado por el sacerdote Sebastián Pinazzo, coordinador de la visita, para diseñar los ornamentos del Papa y de los demás religiosos.

El proceso de aprobación incluyó la presentación de una memoria de diseño en español e italiano, acompañada por muestras de telas e hilos. El sacerdote Martín Miranda llevó la propuesta a Roma para que fuera evaluada por el Vaticano.

“Hubo que estar detrás de cada detalle”, explicó Gómez Platero en declaraciones a El País. La diseñadora también destacó la particularidad de que un Pontífice utilice prendas producidas en el país que visita.

“Es muy excepcional que un papa elija usar ornamentos diseñados y producidos en el país que visita. Estamos felices de poder reflejar todo el talento que hay en producción y materiales uruguayos”, señaló.

La producción involucró a un equipo de especialistas que incluyó a la diseñadora gráfica Magdalena Bonet, la diseñadora industrial Magdalena Vilaró, la modista Laura Sorhuet y la orfebre Isabel Navarro. Los trabajos se distribuyeron entre tres talleres de bordado y tres de confección.

Florencia Arrosa, fundadora de la marca y diseñadora con 40 años de trayectoria, también expresó su orgullo por el reconocimiento recibido: “Diseñar y producir para una de las personas más influyentes del mundo es un hito con el que jamás nos atrevimos a soñar. Haber conseguido esta validación del Vaticano nos llena de orgullo”.