Visita del Papa León XIV: cómo funcionan los inhibidores que neutralizarán drones

Habrá zonas de vuelo prohibido. La medida alcanza también a los medios y puede derivar en sanciones.

León XIV saluda durante una audiencia con periodistas en el Vaticano. (Foto: Edgar Beltrán / The Pillar, CC BY-SA 4.0; recorte).

Hay grandes expectativas por la llegada del Papa León XIV a la Argentina, por lo que además de todos los preparativos ya se pusieron en marcha algunas medidas restrictivas.

Los drones estarán prohibidos en las zonas alcanzadas por el operativo de seguridad durante la visita de León XIV . La medida es para particulares y medios de comunicación, aunque la intención sea tomar fotos o grabar videos de las actividades del pontífice.

La visita papal se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre . Las restricciones tendrán sectores y horarios determinados en Buenos Aires, Córdoba y Luján. También habrá controles en Claypole, donde el Papa visitará el Cottolengo Don Orione.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, advirtió: "No se podrá volar drones: ni los medios ni la gente. Los que haya serán inhibidos por seguridad y caerán". La declaración se refiere al dispositivo previsto para la visita al Cottolengo.

Cómo bloquearán el uso de drones

Los inhibidores actúan sobre las comunicaciones del equipo. Emiten señales de radio que interfieren el intercambio entre el aparato y el control remoto. Eso puede impedir que el piloto envíe instrucciones y que reciba las imágenes de la cámara durante el vuelo.

Equipos antidrones desplegados frente al Congreso durante un operativo de seguridad en 2024. (Foto: Nicolás González / TN).

Otros sistemas interfieren además la recepción de señales de navegación satelital, utilizadas para calcular la posición. Esa pérdida de información puede afectar las maniobras automáticas que dependen de ella. El efecto cambia según el modelo de dron, el equipamiento empleado y las condiciones del vuelo.

Por qué perder la señal no siempre termina en una caída

Los fabricantes incluyen respuestas de emergencia para la pérdida de señal. El manual del DJI Mini 4 Pro, por ejemplo, contempla el regreso automático al punto de despegue, el aterrizaje o la permanencia en el aire. La respuesta depende de la configuración y de que funcionen los sistemas necesarios para ejecutarla.

Por eso, neutralizar un drone no significa que vaya a desplomarse de inmediato. Puede iniciar una maniobra de emergencia, con un resultado condicionado por sus sistemas de seguridad. El manual también advierte que el regreso puede fallar si el sistema de posicionamiento funciona de manera anormal.

Hay equipos portátiles, algunos con forma de fusil, y otros fijos, que protegen un perímetro mediante antenas. La información difundida sobre la visita del Papa no identifica los modelos ni las prestaciones del material que se usará.

Qué sanciones prevé la normativa

El Decreto 816/2024, que regula las infracciones de la aviación civil, incluye las operaciones de aeronaves remotamente tripuladas sobre zonas restringidas entre las faltas de carácter muy grave.

La prohibición también alcanzará a los medios que quieran registrar los actos de León XIV con drones. (Foto: Pexels).

Su artículo 43 prevé sanciones de multa y/o inhabilitación definitiva de la licencia o de las autorizaciones correspondientes. Ese capítulo contempla tanto a los pilotos a distancia como a los propietarios o explotadores de los equipos, de acuerdo con sus respectivas responsabilidades.

La restricción aparece también en la información oficial para quienes asistan a la misa en Luján. El sitio del operativo provincial incluye a los drones entre los elementos prohibidos, junto con los láseres y los punteros láser.

Por otra parte, el Decreto 21/2025 declaró secreta, por razones de seguridad nacional, la contratación de un sistema anti drones. La norma, publicada en enero de 2025, autoriza la operación contractual, pero no detalla el fabricante ni las características del equipamiento. Tampoco vincula esa compra con los dispositivos anunciados para la visita papal.