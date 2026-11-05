Axel contó que había sido convocado para presentarse ante el Papa León XVI en Córdoba, pero una polémica mediática cambió los planes.

Bajaron al cantante Axel y no podrá cantarle al papa León XIV por la aparición de una denuncia en su contra: de qué se trata

A pocos días de la llegada del Papa León XIV, Axel sorprendió al revelar una situación que hasta ahora había mantenido en reserva. El artista contó que había recibido una propuesta muy especial y que su entusiasmo por formar parte del evento era enorme.

Sin embargo, lo que parecía una oportunidad única en su carrera terminó teniendo un desenlace inesperado . Durante una entrevista, el cantante explicó los motivos por los que finalmente no estará entre los músicos convocados para recibir al papa León XIV en Argentina.

La revelación llegó cuando el intérprete decidió compartir un episodio que, según explicó, no había contado públicamente hasta ese momento: "Voy a confesar algo que no dije en ningún lado, porque no me preguntaron esto, y es actual: me habían llamado para cantarle al Papa ", lanzó Axel.

Según relató, los organizadores le habían ofrecido participar de las presentaciones previstas para la visita del Sumo Pontífice y hasta le dieron la posibilidad de elegir dónde quería actuar: Buenos Aires o Córdoba. El artista se inclinó por esta última ciudad, ya que le generaba una emoción especial la posibilidad de cantar allí frente al Papa. No obstante, una controversia que tomó repercusión en los medios de comunicación terminó modificando los planes.

La polémica mediática que cambió su participación

Al explicar qué ocurrió, Axel relacionó su exclusión con las declaraciones públicas de una vestuarista que había hablado sobre él en televisión: "Casualmente, entre comillas, una vestuarista salió a hablar mal de mí en televisión", recordó, al referirse al episodio que habría generado preocupación entre los responsables de la organización.

El cantante también cuestionó el espacio que algunos programas les dan a determinadas denuncias sin verificar previamente la información: "Hoy en día le dan espacio a cualquier boludo o boluda diciendo cualquier barrabasada, a cualquier persona sin verdad ni fundamentos, a cualquier persona que no está bien también. Y eso me lastimó", expresó.

Según su relato, los organizadores optaron por dar marcha atrás para evitar que la situación generara nuevas controversias alrededor de un acontecimiento institucional: "La gente que estaba a punto de decir que cante, dijo "no podemos, porque si esta chica dice que Axel le debe plata…"", explicó.

La tristeza de Axel por quedarse afuera del evento

Más allá de su malestar por lo sucedido, el artista reconoció que la decisión le provocó una profunda decepción, especialmente porque tenía muchas ganas de participar: "Quebró a los organizadores, yo quería estar igual. Era una emoción enorme cantar en Córdoba para él", manifestó.

También volvió a cuestionar la repercusión que tuvo la denuncia y recordó las posteriores declaraciones sobre la mujer que había realizado las acusaciones: "Después LAM también salió a matarla diciendo "era una piba que estaba totalmente desequilibrada"", señaló. Finalmente, Axel dejó en claro que lo que más le dolió fue la desconfianza hacia su trayectoria y su persona: "Tengo 27 años de camino con la música y saben quién soy. Me dolió, pero también lo respeto y no pasa nada", concluyó.