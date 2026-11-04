Visita del papa León XIV a la Argentina: la impresionante cantidad de hostias que preparan para las tres misas

El operativo incluirá a unos 3.000 sacerdotes y 7.000 ministros extraordinarios de la comunión. También habrá espacios para confesiones y una logística especial para distribuirlas.

El copón con las hostias sagradas: tienen un alto valor simbólico.

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá un despliegue litúrgico sin precedentes por la cantidad de personas que participarán de las celebraciones. Uno de los principales desafíos será garantizar la distribución de la comunión durante las tres misas que encabezará el Pontífice, para las que se calcula la utilización de alrededor de 1,5 millones de hostias.

Rodrigo Martínez, coordinador del área de Liturgia del equipo nacional para la visita papal, confirmó la cifra en diálogo con el programa Juntos por Cadena 3 Rosario. Sin embargo, aclaró que se trata de una estimación, ya que todavía no se conoce con exactitud cuántos fieles asistirán ni cuántos recibirán la comunión.

"El número es correcto, es ese cálculo que hicimos de un millón y medio de hostias", señaló Martínez. Y agregó que el objetivo es garantizar que todos los asistentes puedan participar de ese momento central de la misa con la organización necesaria.

Unos 3.000 sacerdotes y 7.000 ministros para distribuir la comunión

El operativo contempla la participación de aproximadamente 1.000 sacerdotes en cada celebración. Algunos estarán ubicados cerca del altar para concelebrar junto al Papa, mientras que otros podrán participar junto a sus respectivas comunidades.

En total, se calcula que serán unos 3.000 sacerdotes los que formarán parte de las tres misas, entre los que también habrá diáconos permanentes y seminaristas.

La ciudad bonaerense de Luján se prepara para recibir a miles de fieles durante la visita del papa León XIV.

A ese despliegue se sumarán alrededor de 7.000 ministros extraordinarios de la comunión. Se trata de hombres y mujeres laicos que cuentan con una autorización especial de la Iglesia para distribuir las hostias cuando la cantidad de asistentes o las circunstancias lo requieren.

Martínez aclaró que León XIV no entregará personalmente la comunión a los fieles. "El Papa no va a dar la comunión más que a los dos diáconos que lo asisten, y nada más", explicó. La distribución entre el público quedará a cargo de los sacerdotes y los ministros.

Quiénes fabricaron las 1,5 millones de hostias

La preparación de las hostias también requirió una organización particular y deberá cumplir con las disposiciones de la Iglesia católica. Según explicó Martínez, su elaboración debe realizarse exclusivamente con harina de trigo y agua, sin conservantes, aditivos ni otros ingredientes.

"No tiene que tener ningún conservante, ningún aditivo, ningún agregado, nada", remarcó.

Para las celebraciones previstas en el país, las hermanas Hijas de San José elaboraron las hostias destinadas a Córdoba y Buenos Aires, mientras que las religiosas de la Visitación, en Pilar, prepararon las correspondientes a Luján.

Aunque tradicionalmente esta tarea está vinculada con comunidades religiosas, Martínez aclaró que no es una actividad exclusiva de las monjas. "Está abierto a cualquier otra persona, pero tiene que tener una supervisión y una autorización de los obispos", indicó.

También habrá sacerdotes para escuchar confesiones

El dispositivo litúrgico incluirá espacios destinados a las confesiones de los fieles. Habrá sacerdotes disponibles en distintos sectores de los predios durante las vigilias, los momentos de oración y las horas previas a las celebraciones.

Los confesores podrán ser identificados por las estolas moradas, el color litúrgico correspondiente al sacramento de la reconciliación.

Para el operativo también se confeccionaron 4.500 estolas blancas y alrededor de 100 moradas para cada misa. Todas tendrán el logo de la visita papal y la imagen de la Virgen de Luján. Las blancas serán utilizadas por los sacerdotes que participen de las celebraciones, mientras que las moradas identificarán a quienes estén destinados a escuchar confesiones.

Por qué los fieles no recibirán el vino durante la comunión

Otro de los aspectos organizativos estará relacionado con la distribución del vino durante las misas. León XIV consagrará el cáliz que utilizará durante cada celebración y habrá otros destinados a los sacerdotes concelebrantes, que podrán recibir la comunión bajo las dos especies: el pan y el vino.

Para el resto de los asistentes, en cambio, la comunión será únicamente con las hostias.

La visita de León XIV a la Argentina genera expectativas de un fuerte movimiento comercial y turístico.

Martínez explicó que extender la distribución del cáliz a todos los fieles representaría una dificultad logística considerable, especialmente por la cantidad de elementos necesarios para garantizar el procedimiento.

"Habría que pensar una cosa, pero ya que tengan que comulgar los mil sacerdotes que van a estar también nos implica tener muchísimos cálices y el vino correspondiente", sostuvo.

También mencionó la posibilidad de utilizar la intinción, una modalidad que consiste en mojar la hostia en el vino antes de entregarla al fiel. Sin embargo, consideró que aplicar esa práctica en celebraciones multitudinarias como las previstas para la visita de León XIV sería muy difícil de organizar.