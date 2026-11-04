Habrá restricción para circular en las rutas nacionales por la visita del Papa León XIV: los días y horarios

La medida confirmada por el Gobierno comenzará a aplicarse desde el viernes 6 de noviembre. A qué vehículos y rutas afectará.

Prohíben la circulación de camiones en rutas nacionales por la visita del Papa León XIV.

La visita del Papa León XIV a la Argentina tendrá gran impacto en distintos sectores de la sociedad, y el Gobierno ya comenzó a implementar algunas medidas de seguridad para los próximos días.

Según informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) , habrá limitaciones de circulación en las rutas nacionales entre el 6 y el 13 de noviembre, en franjas horarias desde las 6 de la mañana a las 22:00.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 370/2026, publicada en el Boletín Oficial. Allí se establece que estará restringida la circulación del transporte de cargas en distintas rutas nacionales.

El operativo contempla restricciones para camiones y otros vehículos de gran porte durante las jornadas previstas para el recorrido del Pontífice.

León XIV celebrará una misa en Córdoba el 10 de noviembre, dentro de su visita a la Argentina (Foto: Reuters / Yara Nardi)

A qué vehículos alcanza la restricción

La disposición busca reducir la circulación de vehículos pesados en los días de mayor movimiento y facilitar los desplazamientos vinculados con las actividades oficiales. La medida alcanza a unidades de transporte de carga y establece horarios específicos para su aplicación.

De esta manera quedarán alcanzado por la restricción los vehículos de las categorías N2, N3, O3 y O4:

Camiones medianos y pesados.

Acoplados y semirremolques.

No alcanza a autos particulares, motos ni camionetas de uso común.

Tampoco afectará a vehículos que transporten productos esenciales como leche cruda y derivados lácteos, animales vivos, frutas y hortalizas, medicamentos y combustibles.

Asimismo, se aclaró que podrán circular con normalidad los camiones cisterna de gas natural comprimido y gas licuado de petróleo, además de los vehículos que lleven gases a centros de salud o para asistencia sanitaria domiciliaria, siempre que acrediten ese destino.

También estarán exceptuados los vehículos de emergencia y los servicios de auxilio para unidades averiadas o accidentadas, tanto durante la asistencia y el traslado como en su regreso sin carga.

La medida tampoco alcanza a móviles de prensa, transportes de residuos sólidos urbanos, vehículos que deban cumplir una orden judicial inmediata ni camiones que trasladen sebo, huesos o cueros.

Cuáles serán las rutas argentinas afectadas

El anexo de la disposición fija los corredores alcanzados, que conectan Córdoba, Luján y la Ciudad de Buenos Aires con los lugares previstos para las actividades del pontífice:

Córdoba: RN 19/V19, entre Arroyito y Córdoba capital; RN 9 Norte, entre San José de la Dormida y Córdoba capital; RN 60, entre Deán Funes y la intersección con la RN 9; RN 38, entre Cruz del Eje y Córdoba capital; RN 36, entre Río Cuarto y Córdoba capital; y la Autopista Rosario-Córdoba, entre Villa María y Córdoba capital.

RN 19/V19, entre Arroyito y Córdoba capital; RN 9 Norte, entre San José de la Dormida y Córdoba capital; RN 60, entre Deán Funes y la intersección con la RN 9; RN 38, entre Cruz del Eje y Córdoba capital; RN 36, entre Río Cuarto y Córdoba capital; y la Autopista Rosario-Córdoba, entre Villa María y Córdoba capital. Provincia de Buenos Aires: RN 5, entre Chivilcoy y Luján; y RN 7, en los tramos Carmen de Areco-Luján y avenida General Paz-Luján.

RN 5, entre Chivilcoy y Luján; y RN 7, en los tramos Carmen de Areco-Luján y avenida General Paz-Luján. Ciudad de Buenos Aires y accesos: RN 9, desde Campana hasta la avenida General Paz; RN 8, entre el peaje Larena y el Acceso Norte; Autopista Ezeiza-Cañuelas, entre Cañuelas y la avenida General Paz; y RN 1, entre Hudson y la Ciudad de Buenos Aires.

La ANSV difundirá la medida entre empresas y conductores del transporte de cargas y coordinará su fiscalización con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y Gendarmería Nacional Argentina.

La disposición también habilita operativos conjuntos con fuerzas de seguridad e invita a provincias, municipios y a la Ciudad de Buenos Aires a colaborar con su aplicación o adoptar restricciones similares.