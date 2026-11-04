Grave denuncia contra un taxista por abuso sexual: lo encontró con una menor en un auto y lo grabó

El denunciante cuestionó a más de una semana de la denuncia, que incluyó como prueba el video que compartió en redes sociales, todavía no hayan podido identificar a la menor.

Un hombre denunció una situación de abuso sexual aberrante, publicó un video de las redes sociales que generó gran indignación. Tras la repercusión que tuvieron las imágenes, intervino la Justicia.

El hecho sucedió hace más de una semana en Puerto Iguazú , en la zona de las 600 Hectáreas, cerca de la aldea Iriapú, y quedó registrado en un video que se difundió a través de las redes sociales.

El hombre, que es docente, habló sobre lo que presenció y expresó su desconcierto porque todavía no se logró identificar a la chica, que sería menor de edad.

Según relató, encontró a un taxista semidesnudo junto a una nena en el interior de un auto. El episodio generó preocupación y dio lugar a una investigación para esclarecer lo ocurrido.

La declaración del hombre que denunció abuso sexual

“Me parece muy raro”, sostuvo el docente. La denuncia apunta contra un taxista de 77 años por un presunto abuso, mientras la Justicia busca determinar las circunstancias del episodio.

A más de una semana de la denuncia, el docente que descubrió la situación y filmó al sospechoso habló sobre lo ocurrido. “Me quedé en shock y con miedo”, expresó.

El denunciante aseguró que no cree que la mujer que aparece en las imágenes tenga 18 años, como se escucha que afirma durante la grabación. “A mí no me miente. Esa nena como mucho debe tener quince años, no más que eso”, afirmó en diálogo con Misiones Online.

También manifestó su desconcierto porque ya había pasado más de una semana desde el episodio y todavía no habían podido encontrarla.

El docente contó que estaba corriendo junto a su pareja cuando vio un vehículo estacionado a un costado de un sendero, en inmediaciones de la aldea Iriapú. En un primer momento siguió con su recorrido, pero la reacción de la joven al advertir su presencia lo llevó a volver.

“Vi el auto estacionado a la orilla del sendero y como toda persona adulta, uno sabe lo que puede estar pasando, pero no me imaginé que iba a salir una nena del auto”, recordó.

Según explicó, se alejó unos 200 metros y después volvió con su celular para registrar lo que sucedía. Primero intentó filmar, pero los nervios hicieron que interrumpiera la grabación. Luego se acercó a la parte trasera del vehículo y volvió a encender la cámara. “Apagué el teléfono del miedo, porque el señor se sentó en la parte de adelante y pensé que iba a agarrar un arma o algo”, explicó.

Antes de retirarse, increpó al taxista y le indicó a la joven que podía marcharse. La denuncia formal fue presentada el lunes 26 de octubre en la Comisaría de la Mujer de Puerto Iguazú.

El denunciante reclama que se investigue el caso

Durante la entrevista, el docente cuestionó la falta de novedades sobre la causa: “Escribí yo preguntando si había alguna novedad, si tenía que ir a declarar, y no me contestaron. Me dejaron en visto”.

Además, planteó sus sospechas sobre una posible red vinculada a la trata de personas en comunidades de la zona. “Hay una red de trata ahí en la aldea, ya sea droga o prostitución”, advirtió. Sin embargo, se trata de una hipótesis del denunciante que no fue acreditada judicialmente.

Al explicar por qué decidió intervenir, resumió: “Soy docente, tengo sobrinos, tengo hijas de amigos y no podía hacer la vista gorda”. Mientras tanto, la investigación busca establecer la identidad y la edad de la joven, además de reconstruir las circunstancias del episodio.