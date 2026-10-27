Durante cinco años abusó de manera reiterada de dos hermanitas. Lo condenaron a 12 años de prisión efectiva.

Cuando estaban formando el jurado para juzgarlo, confesó que había abusado sexualmente de dos nenas.

La Justicia de Chubut condenó a 12 años de prisión a un hombre que reconoció su culpabilidad en una causa por abuso sexual triplemente agravado contra dos nenas.

Esta sentencia fue establecida después de la admisión del acusado de que había cometido el delito , momentos antes del comienzo de la audiencia en la que iban a seleccionar a los 12 integrantes del jurado que iba a juzgarlo.

La confesión del imputado no habría sido fruto de un arrebato o una súbita toma de conciencia sino más bien, probablemente, parte de una estrategia legal.

El reconocimiento del aberrante delito formó parte de un acuerdo entre la defensa del imputado, el fiscal Nicolás Vasiliev y la querella por el cual, con la venia del juez, el hombre accedió a un mecanismo de juicio abreviado y a una condena menor a la que podría haberle llegado a corresponder si el proceso judicial avanzaba.

El imputado reconoció todos los hechos por los que había sido acusado y aceptó la pena máxima habilitada para este tipo de juicios, de acuerdo con la información difundida sobre el caso.

Fiscal Nicolás Vasiliev, de Chubut.

En un juicio penal común, en cambio, la condena podría haber ascendido hasta 50 años de prisión.

Los abusos tuvieron lugar de manera reiterada entre abril de 2015 y el 14 de agosto de 2020, en viviendas ubicadas en dos localidades de la zona cordillerana de la provincia de Chubut.

De acuerdo con lo que estableció el fiscal en su acusación, el hombre aprovechó la convivencia y el vínculo familiar que mantenía con las víctimas, ya que era pareja de la madre de las niñas.

Hablaron una de las víctimas y su madre

Consultada sobre la decisión de avanzar con la denuncia y atravesar las instancias judiciales, una de las víctimas manifestó estar de acuerdo con el proceso y comprender sus alcances.

En ese sentido, consideró que la decisión constituía una solución justa y expresó una motivación que marcó el sentido de su testimonio: “Para que ningún otro nene sea abusado sexualmente por un adulto”.

“Sinceramente, la pena de 12 años no es nada, pero también es reparadora para mis hijas, porque sé que a partir del momento que se haga efectiva la condena él comenzará a cumplirla”, expresó, por su parte, la madre de las víctimas.

“Hoy puedo ir a ver a mis hijas a los ojos y decirles ‘hijas, se logró, se hizo justicia porque yo las escuché, y ustedes se hicieron escuchar y pudieron hablar, y no tuvieron que seguir atravesando toda esta situación’”, manifestó.

“Mis hijas tienen consecuencias hasta el día de hoy, porque esto no se sana; se aprende a vivir con esto. Les robó su inocencia”, agregó.

Los hechos fueron calificados como “abuso sexual triplemente agravado por el acceso carnal”, por la condición del imputado como encargado de la guarda de las niñas y por haber sido cometidos contra menores de 18 años aprovechando la situación de convivencia.

Protección de datos

El Ministerio Público Fiscal de Chubut destacó que durante el proceso judicial “se priorizó el interés superior de las niñas y su derecho a ser escuchadas, con el objetivo de garantizar una tutela judicial efectiva y evitar su revictimización”.

En la difusión del caso se resguardaron deliberadamente los datos personales y filiatorios del condenado, así como las referencias geográficas específicas, para proteger la identidad, la intimidad y los derechos de las niñas, en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.