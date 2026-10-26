Quién es André Janones, el "general del Ejército de Lula", clave para la remontada del triunfo en su reeleción

En medio de las celebraciones por el triunfo presidencial, destacó el rol fundamental que tuvo el hombre de 42 años, quien lo acompañó en el último tiempo.

El diputado André Luis Gaspar Janones se transformó en el "arquitecto digital" de la victoria del oficialismo.

Este domingo, con más de 64 millones de votos, Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido como presidente de Brasil sumando así un inédito cuarto mandato, tras superar en las elecciones a a Flavio Bolsonaro . En medio de las celebraciones por el triunfo, destacó el rol fundamental que tuvo André Janones , a quien llamó "general del Ejército de Lula".

Fue el propio presidente quien le atribuyó la histórica remontada. “Quiero agradecer a Janones, nuestro general, que tuvo un papel exponencial en esta campaña para levantar diariamente la moral de nuestra tropa”, dijo.

Así Lula da Silva habló de la importancia del trabajo de Janones, en un escenario repleto de seguidores. Dirigiéndose a un legislador- de 42 años - casi ignoto que soñó una remontada que pocos creían posible tras la victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta.

Quién es André Janones, el "general del Ejército de Lula"

El diputado André Luis Gaspar Janones se transformó en el "arquitecto digital" de la victoria del oficialismo. Antes de movilizar a millones de votantes, era cobrador de autobuses en Minas Gerais.

Nació en 1984 en un municipio agropecuario y logró recibirse de abogado gracias a las becas universitarias que recibió. Estuvo afiliado al PT (Partido de los Trabajadores) del 2003, durante el primer mandato de Lula, hasta el 2012. Luego abandonó, argumentando que el espacio político olvidó las premisas que lo cautivaron.

Fue en la huelga de camioneros de 2018, cuando entendió grabó un vídeo en apoyo a los manifestantes que alcanzó millones de visualizaciones, lo que lo posicionó como portavoz del reclamo.

Su impronta y llegada en las redes sociales lo llevó a ser elegido como diputado por Minas Gerais en 2018, un hito que se repitió en 2022 y ahora, en las legislativas del pasado 4 de octubre.

Su popularidad creció tanto que en las elecciones pasadas llegó a lanzar su precandidatura a presidente por un pequeño partido de centro, aunque desistió para luego apoyar a Lula en los comicios en los que venció a Jair Bolsonaro.

“Soy mariscal en el ejército del general Janones”

Su militancia en redes sociales se consolidó con la creación del canal de WhatsApp “Ejército de Lula”, que superó los 10 millones de seguidores desde su creación el 5 de octubre, un día después de que el mandatario fue superado por el ultraderechista Flávio Bolsonaro por poco más de 2 millones de votos.

Concebido como canal de difusión bajo una estructura de mando, Janones asumió la figura de “general” de este ejército ficticio para dirigir a la masa de seguidores a marcar tendencias digitales, saturar de comentarios las publicaciones de los opositores o contrarrestar narrativas de desinformación.

“Soy mariscal en el ejército del general Janones”, le dijo Lula en una transmisión junto a este agitador de las redes sociales. En ese ámbito fue que se gestó, entre otras acciones, la campaña del miedo que acabó por restarle votos a Bolsonaro en zonas claves del país y movilizar a los abstencionistas para proclamar al líder del Partido de los Trabajadores (PT) como presidente de Brasil por cuarta vez en la historia.

Tras conocerse la victoria de Lula en la reelección presidencial, lo agradeció públicamente en su discurso de la victoria y pidió que el “Ejército” no se desarme, que siga en actividad y que lo ayude a sostener un gobierno que plantea múltiples desafíos.