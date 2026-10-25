Le robaron dos veces, salió a buscar a los ladrones y terminó con una perimetral en su contra: el caso de una vecina

Una vecina de la segunda meseta sufrió dos robos, salió a buscar sus cosas por aguantaderos y terminó con una prohibición de acercamiento a 200 metros.

Una vecina de la calle La Rioja, en la segunda meseta de Centenario , vivió en pocas horas una secuencia que la dejó del muy complicada ante un robo . Le robaron dos veces en su propia casa, salió a buscar a los responsables para recuperar lo que le habían llevado y, cuando todavía no había logrado dejar asentada la denuncia, la Policía le notificó que pesaba sobre ella una prohibición de acercamiento de 200 metros.

Según informó Cntenario Digital, la medida surgió a partir de una denuncia por supuestas amenazas que presentó una mujer que vive en el mismo barrio. Según el relato de la damnificada, esa vecina tendría vínculos con personas del ambiente delictivo de la zona. Es un tema bastante común y tiene cansados a los vecinos que viven en ese sector.,

Todo empezó antes de los robos. La mujer contó que su madre recibió llamadas en el teléfono fijo en las que le decían que su hija había sufrido un robo y le pedían dinero. Poco después le hackearon la cuenta de WhatsApp .

A las pocas horas llegó el primer golpe concreto: desde el patio de la vivienda se llevaron tres sillas negras de la marca Traful que, según explicó, todavía estaba terminando de pagar, según figura en la denuncia policial a la que accedió el medio.

El segundo robo fue más doloroso. Esta vez se llevaron una hidrolavadora amarilla marca Trent y una mochila con todos los útiles escolares de su hijo pequeño. En ambos hechos ella estaba dentro de la casa y no advirtió el momento en que los delincuentes ingresaron a su propiedad.

La búsqueda por su cuenta en la meseta de Centenario

Desesperada, salió junto a un amigo a recorrer la ciudad para tratar de dar con sus pertenencias. Entraron en aguantaderos y pasaron por sectores donde paran cuidacoches y personas con antecedentes policiales.

En el camino, algunos hombres les fueron pasando apodos de quienes estarían detrás de los robos, en Centenario aunque los objetos nunca aparecieron. Hicieron, según la denuncia, toda una investigación a base de datos que le iban tirando los propios vecinos para ver si recuperaban sus elementos robados.

Mientras tanto, intentó radicar la denuncia en la Comisaría Quinta, pero no encontró personal disponible: los efectivos estaban afectados a cuatro allanamientos por otras causas en la meseta.

La sorpresa: una notificación en su contra

Fue entonces cuando recibió la notificación policial en su vivienda que le llamó la atención, aunque no se sabe de qué manera fue a recuperar las cosas en aquella oportunidad.

La Justicia había dispuesto una orden de restricción con una medida perimetral de 200 metros respecto de la vecina que la denunció. Según le explicaron, el problema se agrava por la ubicación de las viviendas, ya que hay una sola calle para entrar y salir de su casa.

La mujer apuntó contra la fiscalía. Cuestionó que, por haber intentado esclarecer lo que le pasó, ahora tenga medidas en su contra, y se preguntó por qué no hubo la misma rapidez para actuar contra quienes le robaron, cuando, según sostuvo, existen datos concretos sobre su identidad.