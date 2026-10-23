Lula y Flavio Bolsonaro en el último debate antes del balotaje en Brasil: menciones a Milei y Cristina

Los candidatos llegan a la segunda vuelta en un empate técnico. Discutieron sobre la economía, las obras públicas y el rumbo político de Argentina.

Lula Da Silva y Flavio Bolsonaro se enfrentaron cara a cara en el último debate previo a las elecciones.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , y el senador Flavio Bolsonaro protagonizaron este viernes el último debate televisivo antes del balotaje del domingo . Una encuesta de Datafolha publicada el jueves registró un empate técnico, con un 50% de intención de voto para cada candidato.

El resultado de la primera vuelta sorprendió al oficialismo, luego de que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro obtuviera una ventaja sobre Lula. La disputa se desarrolla en medio de una fuerte polarización política y de acusaciones cruzadas por el uso de las redes sociales.

Durante el debate, Lula cuestionó a su rival por su cercanía ideológica con Javier Milei y le preguntó si había tomado la motosierra del presidente argentino. “En la Argentina, hay gente que come carne de burro y vos querés un modelo igual”, afirmó el mandatario, al criticar la situación económica del país.

Flavio Bolsonaro respondió con cuestionamientos a los gobiernos anteriores de Argentina. “En Argentina la izquierda gobernó durante 20 años y la destruyó”, sostuvo, y afirmó que Milei recibió un país al borde de la hiperinflación.

El senador también comparó a Lula con Cristina Kirchner y los acusó de recurrir a la emisión monetaria, una política que, según sostuvo, generó inflación.

Lula, por su parte, acusó al candidato opositor de “lamer las botas” del presidente estadounidense Donald Trump y lo vinculó con los aranceles del 25% que Estados Unidos impuso a las importaciones brasileñas.

Los otros cruces del debate: obras paralizadas, impuestos y el Amazonas

El intercambio también incluyó cuestionamientos sobre la infraestructura, la presión tributaria y la experiencia de los candidatos para gobernar Brasil.

Las obras paralizadas: Flavio Bolsonaro aseguró que hay 100.500 obras de infraestructura detenidas en el país y cuestionó a Lula por las demoras. “Brasil volvió a ser un cementerio de obras”, afirmó al preguntarle cómo planeaba terminarlas.

Los impuestos y el endeudamiento: el senador criticó el gasto público, la carga tributaria y las tasas de interés. Advirtió que los brasileños pagarían el IVA más alto del mundo durante la gestión de Lula. El presidente respondió que su rival solo hablaba de impuestos y no de mejorar las condiciones de vida de la población.

Las críticas a Jair Bolsonaro: Lula afirmó que su rival no conoce Brasil ni comprende sus necesidades. En referencia a la pandemia, dijo: “La única imagen que Bolsonaro tiene del Amazonas es ver a su padre riéndose de personas que morían por falta de oxígeno”. Además, defendió las inversiones de su gobierno en rutas, puertos y aeropuertos de la región.

El futuro económico de Brasil: Lula preguntó cuál sería el salario mínimo en San Pablo sin los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT). Flavio Bolsonaro evitó responder directamente y sostuvo que la gestión del presidente destruyó el poder adquisitivo y endeudó al país.

Empate técnico antes de la segunda vuelta

El primer debate, realizado el domingo, estuvo marcado por los insultos y dejó poco espacio para las propuestas. Una encuesta de Quaest posterior registró que el porcentaje de indecisos pasó del 7% al 14%.

Con los sondeos de Datafolha mostrando paridad, el último enfrentamiento televisivo representó una oportunidad para que ambos candidatos hayan podido convencer a los electores antes de la votación del domingo.