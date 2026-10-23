Así fue el trágico accidente en una atracción de parque de diversiones en el que murió una joven de 18 años

Ocurrió durante una fiesta tradicional en Baja California Sur, cuando falló el sistema de sujeción y la víctima cayó al vacío desde varios metros.

El accidente se produjo cuando el chaleco de seguridad se abrió y la joven cayó al vacío.

Una joven de 18 años murió tras salir despedida de un juego mecánico llamado “ El Péndulo” en un parque de diversiones de México . El accidente fue difundido en redes sociales, donde se observa que los asientos del juego se encontraban en el aire cuando el chaleco de seguridad , esencial para evitar caídas, se abrió .

La falla provocó que la joven se deslizara de su lugar y cayera, mientras que el juego continuó funcionando durante varios segundos hasta que un encargado logró detenerlo.

La víctima fue identificada como Gabriela Rodríguez Tezoco , quien de un momento a otro se salió del asiento y cayó desde varios metros de altura , golpeando con una estructura metálica antes de impactar contra el suelo.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a Gabriela a un hospital de la zona para recibir atención médica de urgencia, pero a pesar de los esfuerzos la joven murió debido a la gravedad de las lesiones.

Un accidente que trajo consecuencias

Luego de este hecho, el presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez, informó que el juego fue suspendido de manera preventiva, mientras que Protección Civil y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) iniciaron una investigación para determinar si existieron fallas en el sistema de seguridad o incumplimientos de los protocolos.

Muere joven tras caer de juego mecánico “El Péndulo” en la feria de Cabo San Lucas, Baja California Sur.



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Como consecuencia directa, el Ayuntamiento de Los Cabos decidió separar del cargo a Francisco Cota Márquez, quien se desempeñaba como titular de la Dirección Municipal de Protección Civil y Gestión de Riesgos. En su reemplazo fue designado Diego Camacho Hale, mientras el funcionario desplazado quedó a disposición de las autoridades para colaborar con la investigación.

Al mismo tiempo, se anunció la inspección integral de los demás juegos mecánicos instalados en el predio para constatar su documentación y las condiciones de seguridad.

El Ayuntamiento expresó sus condolencias a la familia de la víctima y ratificó su disposición absoluta para colaborar con la Justicia.

Quién era la joven que murió en el accidente

Gabriela Rodríguez Tezoco había completado su graduación del nivel secundario a finales de junio de este año en el Colegio de Bachilleres, Plantel 10 de Cabo San Lucas. En ese marco, instituciones educativas y allegados expresaron su profundo pesar a través de mensajes públicos.

"Hoy despedimos con profunda tristeza a una joven que siempre formará parte de la historia y los recuerdos de nuestra comunidad educativa", expresaron las autoridades escolares en un comunicado institucional.

Y agregaron: "Te recordaremos por tu hermosa sonrisa, tu trato amable y esa calidez tan especial que dejabas en quienes tuvieron la dicha de conocerte. Hay personas que, aun cuando parten, dejan huellas imborrables en nuestros corazones, y tú siempre serás una de ellas".

¡Tragedia en la feria ! Una joven de 18 años identificada como Gabriela Rodríguez Tezoco, perdió la vida tras caer del juego mecánico "El Péndulo" en la Feria de Cabo San Lucas, Baja California Sur. El Ayuntamiento de Los Cabos confirmó que colaborará con la PGJE para esclarecer… pic.twitter.com/dJ7Uaa7H11 — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) October 22, 2026

Según publicaciones en redes sociales citadas por medios locales, en el lugar del accidente se encontraban familiares del novio de la joven. "Mi niña hermosa, te voy a extrañar. Mil gracias por hacer feliz a mi hijo, estamos desconsolados", manifestó la madre de su pareja en una publicación difundida en Facebook.

En la misma línea se expresó un tío de Gabriela, quien además cumplió el rol de tutor durante su formación académica. "Vuela alto mi niña hermosa, los tiempos de Dios son perfectos, hoy nos dejas un gran vacío en nuestros corazones. Prometo no dejar caer a la familia como siempre lo he hecho. Te amo mi niña y siempre estarás en nuestros corazones", escribió en sus redes sociales.