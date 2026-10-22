Sucedió otra vez: una cruz cayó sobre un sacerdote y todo quedó grabado

Las imágenes se viralizaron en redes sociales y revivieron el recuerdo de una tragedia reciente en Ecuador. Qué le pasó al cura.

Una cruz de madera cayó sobre un sacerdote durante una misa en Colombia.

La muerte del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari conmocionó a la comunidad religiosa de Guayaquil, Ecuador, luego de que una pesada cruz de madera se desprendió de la pared y cayó sobre él mientras celebraba una misa transmitida en vivo por Facebook. Increíblemente, un hecho similar ocurrió pocos días después, y también quedó registrado, aunque esta vez el sacerdote se salvó de milagro.

En las últimas horas se comenzaron a viralizar imágenes de un nuevo episodio protagonizado por un cura en una iglesia, que casi termina en tragedia.

Un cura vivió un dramático momento en una iglesia de Colombia, cuando una pesada cruz de madera se desprendió y cayó directamente sobre su cabeza mientras se encontraba en el altar. La escena quedó registrada en un video.

El episodio generó conmoción por las similitudes con una tragedia ocurrida días atrás en Ecuador, donde un sacerdote murió luego de que una cruz le cayera encima durante una misa.

Sin embargo, esta vez el desenlace fue diferente, el cura colombiano sobrevivió al impacto y sufrió un golpe leve en la cabeza.

El video de la cruz que cayó sobre el sacerdote

En las imágenes grabadas dentro del templo, se observa cómo el religioso intentaba acomodar la estructura de la cruz sobre el sagrario cuando esta se desequilibró repentinamente. Pese a sus intentos por sostenerla, la pesada pieza cayó de frente impactando de lleno contra su cuerpo y cabeza.

Oscar Echeverri es quien protagonizó el impactante espiodio. El cura conocido por su presencia en redes sociales con más de 900 seguidores en Instagram, además de tener más de 4 mil seguidores en su cuenta personal de Facebook.

Y fue quien dio a conocer el impactante momento que vivió, allí dejó una frase en su vídeo tras la similitud con lo sucedido con el padre Patricio Sánchez de Ecuador.

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“La fecha, la causa y el lugar que nos corresponde morir, ESO SON y no otros”, afirmó el padre Oscar Echeverri en un video compartido en las redes sociales.

El cura que murió en Ecuador

La muerte del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari conmocionó a la comunidad religiosa de Guayaquil, Ecuador, luego de que una pesada cruz de madera se desprendiera de la pared y cayera sobre él mientras celebraba una misa transmitida en vivo por Facebook.

La víctima de 53 años, pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, fundada en 1732 por San Alfonso María de Ligorio.

Minutos antes del accidente, Sánchez Molinari había compartido una reflexión con los presentes: "Queridos hermanos, un día todos los que estamos aquí vamos a morir. A veces el tiempo que hemos utilizado en otras cosas no tiene tanto sentido como el tiempo que utilizamos en Dios", expresó ante la comunidad.

También destacó: "Ese tiempo de calidad que damos a Dios, a nuestros hermanos, a la familia, es el tiempo mejor gastado".

El conmocionante momento de la muerte del cura

Después de la homilía, el Padre dio inicio a la Eucaristía, momento en el que ocurrió el accidente. Según lo que se pudo ver en el video, la cruz que estaba ubicada detrás del altar, se desprendió de la pared y cayó sobre él.

Según revelaron medios locales, Sánchez desarrollaba tareas pastorales y misioneras en distintos países. Oriundo de la ciudad de Cuenca, al sur de Ecuador, cursado sus estudios en la Pontificia Universidad Católica local.

Además de su labor pastoral, se encargaba de transmitir las misas a través de sus redes, lo que le permitió acercarse a una audiencia más amplia.