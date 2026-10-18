Tragedia en plena misa: una cruz cayó sobre un sacerdote y lo mató

El hecho ocurrió en Ecuador y quedó registrado durante una transmisión en vivo por Facebook. El sacerdote fue identificado como Patricio Alfredo Sánchez Molinari.

El sacerdote celebraba la Misa cuando la cruz se desprendió de la pared y cayó sobre él.

Un sacerdote murió aplastado por una cruz mientras celebraba una misa en Ecuador. El trágico episodio ocurrió este sábado y conmocionó a los fieles que participaban de la ceremonia religiosa.

El hecho se produjo durante la Eucaristía , en un momento en el que el religioso se encontraba frente al altar. La situación quedó registrada en una transmisión en vivo por Facebook, cuyas imágenes captaron el dramático desenlace.

La víctima fue identificada como Patricio Alfredo Sánchez Molinari , quien celebraba la misa en la Parroquia del Perpetuo Socorro , en Guayaquil. Una cruz que estaba colocada detrás del altar se desprendió de la pared y cayó sobre su cabeza, lo que le provocó la muerte en el acto.

Video de la tragedia

En la grabación, se pueden escuchar los gritos de desesperación de los fieles que presenciaban la misa. Luego de lo sucedido, la arquidiócesis de Guayaquil informó el fallecimiento del párroco.

“Informamos que nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR., quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro en la Vicaría Centro, ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”, indicaron.

En ese sentido, agregaron en el comunicado: “La Arquidiócesis de Guayaquil se une en oración por el descanso de su alma y expresa su solidaridad, afecto y cariño a la familia redentorista, a sus familiares y amigos. Descanse en paz”.

Quién era el sacerdote que murió

Patricio Sánchez Molinari era párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro y miembro de la Congregación del Santísimo Redentor, fundada por San Alfonso María de Ligorio en 1732.

El sacerdote se encargaba de transmitir las misas que celebraba en la parroquia a través de sus redes sociales. Luego de que se conociera la noticia de su muerte, cientos de fieles expresaron su dolor por el fallecimiento del Padre.

“Qué tristeza, un gran sacerdote y gran amigo”, “Mi corazón siente un dolor enorme”, “Que Dios lo tenga en la gloria” y “Tan bondadoso y educado, descanse en paz”, fueron algunos mensajes.

Otra tragedia con un sacerdote conmocionó a Santiago del Estero

Otra tragedia que tuvo como protagonista a un sacerdote ocurrió en agosto de 2026 en Santiago del Estero, cuando una camioneta embistió a varios jóvenes que circulaban en moto y el conductor se retiró sin asistirlos. Horas más tarde, la Policía logró localizar el vehículo y descubrió que al volante estaba Miguel Espíndola, un religioso que quedó demorado por el episodio.

El accidente ocurrió cerca de las 21, en la intersección de la Ruta Provincial N.º 1 y la avenida Nuestra Señora de la Consolación, en la ciudad de Sumampa. Los jóvenes regresaban de jugar al pádel y habían decidido pasar por la casa de un amigo que estaba enfermo cuando fueron embestidos por una camioneta blanca. Tras el impacto, quedaron tendidos sobre el asfalto, pero lograron incorporarse y pedir ayuda.

Los jóvenes circulaban en moto por Sumampa cuando fueron embestidos por una camioneta durante la noche.

La denuncia fue realizada por Cristian Galván, padre de uno de los motociclistas, quien contó que encontró a su hijo con el rostro ensangrentado y pidió la intervención de la Policía. A partir de los testimonios de las víctimas, los agentes pusieron en marcha un operativo para localizar al conductor. La búsqueda se centró en una camioneta blanca que llevaba un rosario en la parte trasera, una característica que permitió reconocerla.

Horas después, el vehículo fue encontrado en la ciudad de Pinto. Al identificar al conductor, los investigadores comprobaron que se trataba del sacerdote Miguel Espíndola. Según trascendió, el religioso habría explicado que llevaba la música a un volumen muy alto y que por ese motivo no se dio cuenta de que había embestido a los jóvenes.

La causa quedó a cargo de la fiscal Fernanda Vittar, quien ordenó distintas medidas para reconstruir el accidente, entre ellas un control de alcoholemia al conductor. Espíndola quedó demorado preventivamente, aunque habría recuperado la libertad horas más tarde. Mientras tanto, la Justicia continúa investigando las circunstancias del choque y busca determinar si el sacerdote advirtió el impacto antes de abandonar el lugar.