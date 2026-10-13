Un terrible accidente le provocó la muerte a un hombre en una montaña rusa

Un visitante falleció y otros cuatro resultaron heridos tras salir lanzado de una atracción de más de 60 metros de altura en un famoso parque de diversiones.

El accidente se produjo en una atracción que alcanza velocidades máximas de 113 km/h y llega a alturas de 61 metros.

Un hombre murió y al menos cuatro personas resultaron heridas tras registrarse un grave accidente en una montaña rusa del parque temático Six Flags Over Georgia, situado a unos 16 kilómetros al oeste del centro de Atlanta, Estados Unidos .

El hecho ocurrió poco antes de las 16 (hora local) en la atracción denominada "Goliath" , una estructura clasificada como hipermontaña rusa que alcanza velocidades máximas de 113 km/h y alturas de 61 metros , la cual se encontraba operativa durante la jornada festiva del 12 de octubre.

De acuerdo con los relatos brindados por testigos a las cadenas locales WXIA y TV Canal 2 , el visitante salió "lanzado" desde su asiento mientras el carro estaba en movimiento. Luego, golpeó la estructura metálica en tres oportunidades y cayó sobre el techo de una atracción de casa embrujada ubicada debajo.

Tras el impacto, el cuerpo de policía del condado de Cobb movilizó a personal de patrulla y a los detectives de la Unidad de Delitos Graves, quienes tomaron el control de la investigación. Las autoridades, de momento, no confirmaron las causas de la muerte ni la identidad de la víctima.

La imagen del horror: las cámaras de la montaña rusa registraron el momento del accidente

Los pasajeros que circulaban en el vagón posterior quedaron detenidos en una pendiente pronunciada a gran altura y debieron ser evacuados por los Bomberos alrededor de las 17, casi una hora después del incidente, a través de una escalera.

La contundente decisión del parque de diversiones

A raíz del accidente fatal, la operadora Six Flags Entertainment Corp dispuso la detención inmediata de la montaña rusa, la evacuación del público presente y el cierre temporal de nueve atracciones similares distribuidas en seis parques temáticos de Norteamérica "por extrema precaución".

"Nuestros pensamientos y más sentido pésame están con la familia, los amigos y los seres queridos del fallecido. También brindamos apoyo a los clientes y miembros del equipo afectados", manifestó la empresa en un comunicado oficial.

El parque de Georgia, considerado uno de los centros de entretenimiento más concurridos de la región, registra al menos siete fallecimientos en sus instalaciones desde su inauguración.

"No puedo imaginar el horror que presenciaron los visitantes y empleados, y me duele el corazón por la familia que perdió a un ser querido", dijo la presidenta de la junta del condado de Cobb, Lisa Cupid, quien mencionó el hecho como “una terrible tragedia”.

“Cayó y golpeó el vagón tres veces”, el crudo relato de testigos

Testigos revelaron detalles del accidente en declaraciones a medios locales. “Cayó y golpeó el vagón tres veces”, señalaron una cadena afiliada a CNN.

Una mujer, en tanto, aportó más dramatismo a la escena que atravesaron. “Lo estábamos pasando genial y de repente empezamos a gritar: ‘¡Dios mío, ¿qué está pasando?!’”, expresó.

El accidente se produjo en una curva pronunciada de una de las principales atracciones del parque de diversiones.

Contó, además, que los asistentes de la atracción habían verificado los arneses de seguridad antes de iniciar el recorrido. Ese es, precisamente, uno de los factores que quedaron bajo la lupa luego del incidente fatal.

“Él aparece en nuestras fotos de Goliat. La foto que toman y que uno guarda”, dijo otro testigo que también estaba en la montaña rusa y que contó que la víctima cayó sobre una niña que estaba dos filas delante de él, antes de precipitarse al vacío.

Un antecedente fatal en California

El accidente fatal en Georgia se produjo pocas semanas después de que la compañía Six Flags resolviera la clausura definitiva de la montaña rusa X2 en su parque temático de California, luego de enfrentar presentaciones judiciales por lesiones físicas.

En ese caso, el bufete de abogados Dordick Law Corp radicó demandas judiciales en representación de clientes que adujeron haber sufrido daños cerebrales catastróficos tras subir a dicha atracción, sumando más de 100 reclamos por incidentes médicos contra la firma operadora.

Luego del incidente, las acciones de la firma Six Flags Entertainment Corp (NYSE:FUN) registraron una caída del 8,8% en las negociaciones posteriores al cierre del mercado de Wall Street, cotizando en 10,87 dólares tras oficializarse la paralización de sus atracciones.