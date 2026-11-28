El anciano fue intimado por la Justicia a dejar su vivienda este sábado a raíz de una denuncia presentada por su esposa. Ya había cumplido con una prohibición de acercamiento, pero él insiste en que no puede dejar el domicilio por cuestiones de salud.

Luis Venegas fue intimado por la Justicia a dejar su vivienda este sábado a raíz de una denuncia presentada por su esposa.

Una dramática situación habitacional y judicial salió a la luz tras el testimonio público de Luis Venegas , un adulto mayor de 77 años de Neuquén , quien advirtió que podría quedar en situación de calle este mismo sábado luego de recibir una orden judicial que le exige abandonar la vivienda en la que reside. La misma se centra en una denuncia realizada por su esposa y el hombre ya había tenido que cumplir con una restricción de acercamiento.

Según relató del hombre, el mandamiento de exclusión del hogar se originó a partir de una denuncia radicada por su esposa, una mujer con la que mantiene un vínculo matrimonial de 54 años, aunque él mismo aclaró que la convivencia como pareja se encuentra interrumpida desde hace largo tiempo. Frente a la inminencia del plazo fijado por la Justicia y ante la falta de una red de contención alternativa donde alojarse, Venegas sostuvo que su única opción inmediata será pasar la noche dentro de su camioneta .

En su descargo público en declaraciones radiales, el jubilado cuestionó severamente el trámite procesal que derivó en la medida. De acuerdo con su versión de los hechos, la Justicia había dispuesto previamente una prohibición de acercamiento por un plazo de 60 días, restricción que aseguró haber respetado de manera estricta. Sin embargo, denunció que nunca fue convocado ni tuvo la posibilidad de ejercer su derecho a defensa antes de que se librara la orden definitiva de desalojo de la propiedad.

Para intentar revertir o frenar la medida, la representación legal de Venegas elevó al juzgado interviniente una presentación formal de 23 carillas. En ese documento, según detalló el propio involucrado, se adjuntaron informes y certificados médicos correspondientes tanto a su estado clínico como al de su esposa. No obstante, el hombre afirmó que toda esa prueba documental no habría sido valorada al momento de dictarse la resolución que este sábado lo obliga a dejar el inmueble.

La vulnerabilidad sanitaria es uno de los ejes más críticos del caso, según su defensa. Venegas explicó que recientemente fue sometido a una intervención quirúrgica en el estómago y que aguarda la realización de una nueva biopsia, en el marco de un cuadro clínico compatible con un pronóstico de cáncer gástrico. Por esta razón, remarcó que requiere condiciones estrictas de reposo, higiene, cuidados médicos continuos y una dieta alimentaria específica, exigencias que resultan incompatibles con la posibilidad de pernoctar en un vehículo.

Durante la entrevista, el hombre también manifestó inquietud por el bienestar de su esposa, a quien definió como "una persona dependiente que requiere asistencia permanente para llevar adelante sus tareas diarias". Cabe señalar que, hasta el momento, el relato de Venegas constituye el único testimonio público sobre el conflicto intrafamiliar y el trasfondo de la denuncia, sin que se conozcan otras versiones oficiales o de la parte denunciante que permitan contrastar sus dichos.

En el plano económico, el jubilado precisó que percibe un haber mensual cercano a los 600 mil pesos, un monto que calificó como insuficiente para ingresar al mercado inmobiliario y costear un alquiler particular. Asimismo, descartó la posibilidad de trasladarse a un parador o refugio municipal reafirmando que, de ejecutarse la salida de su vivienda sin una solución habitacional acorde a su estado de salud, optará por instalarse en su camioneta.