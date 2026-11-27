El operativo permitirá realizar controles visuales y confeccionar lentes con entrega inmediata para jóvenes de 10 a 17 años que no tengan obra social.
Dos colectivos equipados como laboratorios ópticos móviles recorrerán Neuquén durante diciembre con un servicio gratuito de atención visual destinado a niños y adolescentes. La propuesta permitirá detectar problemas de visión y entregar anteojos a quienes los necesiten, sin costo y sin necesidad de contar con obra social.
El operativo comenzará el 30 de noviembre. Una de las unidades se instalará en la comisión vecinal de Valentina Sur, en Neuquén capital, mientras que la otra iniciará un recorrido por el norte provincial con paradas en Barrancas, Buta Ranquil y Andacollo.
La atención estará destinada a jóvenes de 10 a 17 años y se realizará de 9 a 17. En cada parada podrán acceder a controles de agudeza visual y, si necesitan lentes, se realizará la receta y su confección para entregarlos en el mismo lugar.
Las primeras paradas: Valentina Sur y el norte neuquino
El primer colectivo permanecerá en Valentina Sur desde el 30 de noviembre hasta el 4 de diciembre. Durante esos mismos días, la segunda unidad se trasladará por tres localidades del norte de la provincia.
El cronograma será el siguiente:
- Barrancas: 30 de noviembre y 1 de diciembre.
- Buta Ranquil: 2 y 3 de diciembre.
- Andacollo: 4 de diciembre.
La iniciativa forma parte del programa nacional Ver para ser Libres y se lleva adelante en conjunto con los equipos de Salud de Neuquén.
Dónde estarán después del 9 de diciembre
Una vez finalizada esta primera etapa, los colectivos continuarán hacia otros barrios de Neuquén capital y localidades del interior.
En la ciudad, una de las unidades tendrá dos nuevas ubicaciones. Primero llegará a Colonia Rural Nueva Esperanza y luego se instalará en Confluencia.
- Colonia Rural Nueva Esperanza: 9, 10 y 11 de diciembre, en la comisión vecinal.
- Confluencia: del 14 al 18 de diciembre, en el SAF.
El segundo colectivo, en tanto, avanzará hacia localidades de las regiones Vaca Muerta, Confluencia y Limay. Su recorrido incluirá:
- Piedra del Águila: 9 y 10 de diciembre.
- Villa El Chocón: 11 de diciembre.
- Añelo: 14 y 15 de diciembre.
- Rincón de los Sauces: del 16 al 18 de diciembre.
Cómo funciona el operativo
Los colectivos cuentan con equipamiento para realizar los controles, emitir las recetas correspondientes y fabricar los anteojos en el lugar. De esta manera, los adolescentes que necesitan lentes pueden recibirlos durante la misma jornada de atención.
La propuesta da continuidad a las acciones de salud visual que se desarrollan en la provincia y busca facilitar el acceso a este servicio en comunidades alejadas de los principales centros urbanos.
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