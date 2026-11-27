El operativo permitirá realizar controles visuales y confeccionar lentes con entrega inmediata para jóvenes de 10 a 17 años que no tengan obra social.

Dos colectivos equipados como laboratorios ópticos móviles recorrerán Neuquén durante diciembre con un servicio gratuito de atención visual destinado a niños y adolescentes. La propuesta permitirá detectar problemas de visión y entregar anteojos a quienes los necesiten, sin costo y sin necesidad de contar con obra social.

El operativo comenzará el 30 de noviembre. Una de las unidades se instalará en la comisión vecinal de Valentina Sur, en Neuquén capital , mientras que la otra iniciará un recorrido por el norte provincial con paradas en Barrancas, Buta Ranquil y Andacollo .

La atención estará destinada a jóvenes de 10 a 17 años y se realizará de 9 a 17. En cada parada podrán acceder a controles de agudeza visual y, si necesitan lentes, se realizará la receta y su confección para entregarlos en el mismo lugar.

Las primeras paradas: Valentina Sur y el norte neuquino

El primer colectivo permanecerá en Valentina Sur desde el 30 de noviembre hasta el 4 de diciembre. Durante esos mismos días, la segunda unidad se trasladará por tres localidades del norte de la provincia.

El cronograma será el siguiente:

Barrancas: 30 de noviembre y 1 de diciembre.

Buta Ranquil: 2 y 3 de diciembre.

Andacollo: 4 de diciembre.

La iniciativa forma parte del programa nacional Ver para ser Libres y se lleva adelante en conjunto con los equipos de Salud de Neuquén.

Dónde estarán después del 9 de diciembre

Una vez finalizada esta primera etapa, los colectivos continuarán hacia otros barrios de Neuquén capital y localidades del interior.

En la ciudad, una de las unidades tendrá dos nuevas ubicaciones. Primero llegará a Colonia Rural Nueva Esperanza y luego se instalará en Confluencia.

Colonia Rural Nueva Esperanza: 9, 10 y 11 de diciembre, en la comisión vecinal.

Confluencia: del 14 al 18 de diciembre, en el SAF.

El segundo colectivo, en tanto, avanzará hacia localidades de las regiones Vaca Muerta, Confluencia y Limay. Su recorrido incluirá:

Piedra del Águila: 9 y 10 de diciembre.

Villa El Chocón: 11 de diciembre.

Añelo: 14 y 15 de diciembre.

Rincón de los Sauces: del 16 al 18 de diciembre.

Cómo funciona el operativo

Los colectivos cuentan con equipamiento para realizar los controles, emitir las recetas correspondientes y fabricar los anteojos en el lugar. De esta manera, los adolescentes que necesitan lentes pueden recibirlos durante la misma jornada de atención.

La propuesta da continuidad a las acciones de salud visual que se desarrollan en la provincia y busca facilitar el acceso a este servicio en comunidades alejadas de los principales centros urbanos.