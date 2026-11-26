El festival reunirá a artistas neuquinos, emprendedores y propuestas culturales en una noche con actividades para toda la familia. La entrada será libre y gratuita.

Vuelve a Neuquén Suena CLEC con música en vivo, feria de arte y propuestas gastronómicas.

La Casa de las Leyes Espacio Cultural (CLEC) prepara una nueva edición de Suena CLEC , un festival que combinará música en vivo, arte, diseño y gastronomía en un mismo espacio. La propuesta se realizará este viernes 27 de noviembre y será la última actividad de la programación cultural anual del establecimiento.

La jornada comenzará a las 19:30 en la sede ubicada sobre avenida Olascoaga 560, en la ciudad de Neuquén. La iniciativa se enmarca en la celebración del Día de la Música, que se conmemora cada 22 de noviembre, y busca generar un espacio de encuentro para disfrutar y conocer el trabajo de artistas y emprendedores de la provincia.

La música será uno de los principales atractivos de la noche. El escenario contará con tres presentaciones de artistas neuquinos que ofrecerán diferentes propuestas musicales a lo largo del festival.

La primera en presentarse será Estefanía Arias, a las 20. Luego llegará el turno de Jean Paul Barbona, previsto para las 21, mientras que el cierre musical estará a cargo de Álamos Plateados, que subirá al escenario a las 22:30.

Una feria para conocer el talento local

Además de los espectáculos musicales, desde la apertura de puertas los visitantes podrán recorrer una Feria de Arte y Diseño que reunirá a artistas y emprendedores de distintos rubros.

Entre los participantes estarán Estudio Hornero; Matías Rossio, con sus trabajos de joyería artesanal; Ojo Estampa, con propuestas de estampas y serigrafía sobre remeras; y Malena Cámpora, quien presentará piezas de cerámica, fotografía y pintura.

También formarán parte de la feria De la Munda, con afiches, y J Estudio Creativo, que llevará sus ilustraciones. La propuesta permitirá conocer y adquirir producciones realizadas por trabajadores de la cultura de Neuquén.

Otra de las actividades especiales será una estación de estampas a cargo de la artista visual Any Márquez. Allí se realizarán impresiones en serigrafía con diseños inspirados en la flora nativa de la provincia.

Las piezas serán entregadas al público como recuerdo del festival. La actividad busca acercar el patrimonio natural neuquino a través del arte y ofrecer una experiencia participativa para quienes se acerquen.

También habrá food trucks

La propuesta se completará con una alternativa gastronómica sobre calle Corrientes, donde se instalarán food trucks para que los asistentes puedan comprar comida y disfrutar de la jornada mientras recorren los distintos espacios.

Desde la organización destacaron que todas las propuestas artísticas y culturales que integran esta segunda edición son de origen neuquino. La iniciativa forma parte del trabajo de Casa de las Leyes y de la Legislatura provincial para acompañar la producción local y fortalecer los espacios de difusión para artistas y emprendedores.

Con música en vivo, feria, actividades artísticas y opciones gastronómicas, Suena CLEC despedirá el año con una invitación abierta a compartir una noche diferente.

El encuentro será este viernes 27 de noviembre, desde las 19:30, en Casa de las Leyes, avenida Olascoaga 560. La entrada será libre y gratuita.