Un vocero de los trabajadores advirtió que el sector está expuesto a robos y riesgos viales y que la protección policial en sí no es suficiente.

Garbalena adelantó que el sector tenía prevista una reunión con una diputada autora de un proyecto de ley orientado a proteger a los repartidores.

Repartidores de aplicaciones en la ciudad de Neuquén reclamaron en la Legislatura la creación de una ley que proteja su integridad física, su patrimonio laboral y sus condiciones de actividad ante el incremento de los hechos de inseguridad . El viernes ya habían sido recibidos por autoridades del Ministerio de Seguridad . Afirmaron que los resultados fueron positivos, pero ahora van por más.

El planteo fue realizado por uno de los voceros de los repartidores, Federico Garbalena , durante una entrevista radial donde sostuvo que el problema ya se viene reiterando y que es necesario actuar antes de que ocurran episodios más graves en la ciudad.

A su vez, indicó que el reclamo cobró fuerza tras un episodio violento sufrido por un compañero y se inscribe en una serie de situaciones de inseguridad que afectan a quienes trabajan en la calle. En ese marco, advirtió sobre el crecimiento demográfico y laboral de Neuquén y alertó que, si actualmente ya se padecen este tipo de problemas, el escenario puede agravarse si no se previenen políticas y normas adecuadas.

Qué pasó después de la reunión con Seguridad

Respecto de las gestiones oficiales, el trabajador señaló que un compañero del sector, Nabil Ahmed, mantuvo recientemente un encuentro con autoridades del Ministerio de Seguridad en Casa de Gobierno con la idea de articular acciones conjuntas con la Policía para mejorar la prevención.

Sin embargo, Garbalena remarcó que la protección policial no alcanza por sí sola y que resulta indispensable contar con un marco legal específico que ampare a los repartidores, a quienes definió como un actor social clave en la dinámica cotidiana de la ciudad.

Durante la entrevista, a su vez, remarcó que los repartidores -en particular durante los turnos nocturnos- quedan expuestos tanto a delitos como a riesgos viales, y que los delincuentes suelen apuntar a sus herramientas de trabajo, como los vehículos, además de celulares o dinero.

Consultado sobre la posibilidad de acordar una tarifa nocturna con las plataformas, señaló que las aplicaciones abonan un leve adicional por la noche, aunque consideró que esa discusión es secundaria frente a la urgencia de resguardar la vida y el patrimonio de los trabajadores.

Maria Isabel sanchez

El reclamo por una ley

En el plano legislativo, Garbalena adelantó que el sector tenía prevista una reunión con una diputada autora de un proyecto de ley orientado a proteger a los repartidores. Recordó que la iniciativa ya fue presentada y que en una sesión anterior no se logró la mayoría necesaria para otorgarle prioridad de tratamiento, por lo que el encuentro apuntaba a definir los pasos a seguir.

Al referirse a recientes hechos violentos contra repartidores, mencionando el caso de una repartidora baleada en Cutral Co el pasado jueves, cuestionó la falta de respuesta preventiva: “¿Vamos a esperar que pase acá para empezar a tomar medidas y proteger a través de leyes a personas que son trabajadores y que están cumpliendo una función en la que no están en relación de dependencia?”.

Finalmente, y al respecto de la cantidad de trabajadores del rubro en la localidad, Garbalena aclaró que no existe un dato oficial preciso porque la información pertenece a las empresas y plataformas, que no comparten esos registros. No obstante, estimó que entre los distintos grupos de WhatsApp y las cuentas activas en la calle hay más de 500 repartidores-y posiblemente un número cercano a los mil-, a los que se suman los cadetes que trabajan de manera directa para distintos comercios.