El accidente de tránsito ocurrió este martes por la mañana. El auto terminó fuera de la calzada con importantes daños.

Un impactante vuelco tuvo lugar durante la mañana de este martes 24 de noviembre sobre la Ruta Provincial 51 , en cercanías de Vista Alegre , cuando una joven perdió el control del vehículo en el que circulaba y terminó en la banquina.

En diálogo con LM Neuquén , el comisario Héctor Valdez, jefe de la División de Tránsito Villa Obrera , confirmó que el siniestro vial se registró pasadas las 11, a la altura del kilómetro 6, en inmediaciones del Distrito Industrial Río Neuquén.

Según detalló, la joven de 20 años, domiciliada en Añelo, circulaba a bordo de un Renault Sandero cuando, por motivos que son materia de investigación, perdió el control del rodado, despistó y terminó volcando sobre la subbanquina norte.

Producto del vuelco, el vehículo terminó a varios metros de la calzada y con importantes daños materiales. El hecho motivó la intervención de personal policial de la Comisaría 49.°, efectivos de Tránsito Villa Obrera y personal sanitario del Hospital Natalio Burd de Centenario.

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Vuelco y traslado al hospital de Centenario

La joven, quien era la única ocupante del rodado, fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada en ambulancia al nosocomio de Centenario para una evaluación médica más exhaustiva.

Al respecto, Valdez explicó que, al momento del arribo del personal de Tránsito al lugar del siniestro, la conductora ya había sido trasladada al centro de salud, motivo por el cual no pudieron realizarle el correspondiente test de alcoholemia.

Cuál es el estado de salud de la joven

Producto del impacto del vuelco, la conductora había sufrido lesiones leves. El jefe policial confirmó a este medio que, tras permanecer bajo observación médica, la joven recibió el alta pasadas las 16 de este martes.

Por otra parte, una vez finalizadas las actuaciones policiales en el sector, el Renault Sandero fue entregado a la pareja de la conductora, quien se hizo presente en el lugar del accidente.

En tanto, Valdez indicó que se investigan las circunstancias que llevaron a la joven a perder el control del vehículo y que derivaron en el posterior despiste y vuelco sobre la Ruta 51.

Perdió el control del auto, volcó y terminó adentro de un zanjón

Un violento accidente de tránsito rompió la calma de la madrugada en el barrio Confluencia, en Neuquén. Es que un auto volcó y terminó adentro de un profundo zanjón con las ruedas hacia arriba. A pesar de lo espectacular del siniestro, el conductor logró salir por sus propios medios y se retiró de la escena. El vehículo, en tanto, permanece aún en el lugar.

El hecho se registró alrededor de la 1.30 de la madrugada sobre la calle Tronador, a pocos metros de la intersección con El Chocón, justo en la parte trasera del hogar Hermanitas de los Pobres. Según los testimonios recabados en el sector por el móvil de LU5, un hombre joven, de aproximadamente 30 años, circulaba al mando de un Ford Focus color gris por la calle de tierra.

Por motivos que aún son materia de investigación -aunque todo indica que transitaba a una velocidad excesiva para las condiciones de la calzada- el conductor perdió el control del rodado. Como consecuencia, el vehículo despistó hacia el costado del camino y cayó directamente adentro de un zanjón de importantes dimensiones, quedando tumbado con sus cuatro ruedas apuntando hacia arriba entre los pastizales.